شهروندخبرنگار ما تصاویری از اعزام دانش آموزان مناطق مختلف شهر تهران به مناطق عملیاتی غرب کشور را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بدون شک سفر به راهیان نورنه تنها فرصتی برای گرامیداشت یاد و شهدای والامقام است؛ بلکه موجب تقویت روحیه همدلی بین اقشار مختلف جامعه می‌شود. هر ساله دانش آموزان و دانشجویان برای ابراز ارادت به شهدای والامقام روانه این سفرمعنوی می‌شوند تا با رشادت‌ها و دلیری‌های آن بزرگواران آشنا شوند.  به همین منظور دانش آموزان مناطق مختلف شهر تهران به منظور یادمان شهید شیرودی به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شدند.این مراسم معنوی با روایتگری؛ راوی پیشکسوت، برادرایثارگر محمدرضا احمدی، در مورد حملات دشمن واتفاقات پادگان، ابوذر، وحماسه‌های دشت ذهاب و نحوه، دفاع جانانه رزمندگان اسلام در مقابل پیشروی دشمن و همچنین، نحوه شهید شیرودی همراه بود.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

ادای احترام دانش آموزان تهرانی به شهدای والامقام در سفر راهیان نور

