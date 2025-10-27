باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی چهارمین جشنواره بین‌المللی همام، صبح دوشنبه ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با حضور در فرهنگستان هنر ـ محل برگزاری چهارمین جشنواره بین‌المللی همام ویژه توانیابان و جانبازان در حوزه‌های هنر‌های تجسمی و صنایع‌دستی ـ از آثار و محصولات هنری این قشر از جامعه بازدید کرد.

قالیباف در این بازدید با تاکید بر اجرای قوانین مربوط به معلولین گفت: جشنواره همام در چند سال برگزاری، به رشد حرفه‌ای خود رسیده است و همکاران ما در مجلس برای حمایت از توانیابان و معلولان اهتمام می‌کنند و بطور جدی پیگیر اجرای قوانین حمایتی از معلولان کشور هستند.

حضور قالیباف در جشنواره، بازتاب گسترده‌ای در میان شرکت‌کنندگان و هنرمندان داشت و به گفته برگزارکنندگان، این حضور انگیزه‌ای مضاعف برای تداوم مسیر توسعه و گسترش فعالیت‌های فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی ایجاد می‌کند.