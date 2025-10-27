وزیر کشور عمان روز دوشنبه با دبیرشورای عالی امنیت کشورمان دیدار کرد و دوطرف بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و امنیتی بین دو کشور تاکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمود بن فیصل البوسعیدی، وزیر کشور عمان در رأس هیأتی بلندپایه امروز -دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴- با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در محل این شورا دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، دو طرف با تأکید بر ارتقای مناسبات اقتصادی، بر گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی و همچنین تقویت هماهنگی‌های منطقه‌ای برای تأمین منافع مشترک تأکید کردند.

وزیر کشور عمان در این دیدار دعوت رسمی از لاریجانی برای سفر به مسقط را مطرح کرد و این سفر را گامی مهم در مسیر تعمیق همکاری‌های راهبردی میان دو کشور دانست.

دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز با اشاره به نقش سازنده و متوازن عمان در تحولات منطقه‌ای، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده دو کشور برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و امنیتی در سطوح راهبردی تأکید کرد.

منبع: شورای عالی امنیت ملی

