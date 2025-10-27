باشگاه خبرنگاران جوان - حبیباله آسوده با تبریک میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، گفت: در حال حاضر یک میلیون و ۷۶۴ هزار حامی فعال در طرح اکرام ایتام و محسنین حضور دارند که ۱۷ هزار و ۷۸۸ نفر آنان از پرستاران نیکوکار هستند.
وی ادامه داد: ۱۴ هزار و ۴۱۱ نفر از این حامیان پرستاران زن و ۳ هزار و ۳۷۷ نفر مرد هستند.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: جامعه پرستاری کشور ۳۰ هزار فرزند یتیم تحت پوشش کمیته امداد را در چتر حمایتی مادی و معنوی دارند و در ۶ ماهه نخست امسال بیش از ۲۱ میلیارد تومان به حساب فرزندان معنوی خود واریز کردهاند.
آسوده تصریح کرد: میانگین سرانه پرداختی به ایتام تحت حمایت جامعه پرستاری کشور ماهانه ۲ میلیون ریال است که به طور مستقیم به حساب ایتام واریز میشود.
منبع: کمیته امداد امام خمینی (ره)