معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: دولت برای تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت از ظرفیت‌های مجلس استفاده می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در حاشیه نشست با بانوان نخبه مازندران درباره آخرین وضعیت لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، گفت: این لایحه یکی از موضوعات مهم و دغدغه‌هایی است که باید حل شود.

او با بیان اینکه فرآیند بررسی این لایحه در مجلس در حال انجام است، افزود: تلاش می‌شود از ظرفیت این نهاد قانونگذار برای تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت استفاده شود.

زهرا بهروزآذر ادامه داد: دولت به تصویب این لایحه اکتفا نکرده و در حال تدوین دستورالعملی است که با استفاده از ظرفیت‌هایی که دولت دارد بتوان این مسیر را پیش برد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه مسئله خشونت باید در بنیان خانواده‌ها حل و فصل شود، گفت: جنس خشونت مساله‌ای فرهنگی است که برای حل آن نیاز به کار ایجابی است.

زهرا بهروزآذر افزود: قانون در بازدارندگی به ما کمک می‌کند ولی باید با افزایش مهارت‌های گفت‌و‌گو و کنترل خشم، حل تعارض‌ها را در خانواده‌ها نهادینه کرد.

او با تاکید بر فرهنگ‌سازی و آموزش برای پیشگیری از وقوع خشونت‌های خانگی، ادامه داد: پیشگیری از وقوع خشونت‌های خانگی فرآیند تدریجی است که به آموزش‌های گسترده نیاز دارد.

