باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - شهباز محمودی گفت: متاسفانه طی سالهای گذشته، استان البرز بیشتر از اینکه به عنوان یک مقصد گردشگری شناخته شود، به عنوان یک گذر گردشگری مطرح بوده است؛ یعنی زیرساختهایی که امکان اقامت گردشگران برای یک روز یا حتی یک شبانهروز را فراهم کند، بهطور کامل آماده نبوده است.
معاون میراث فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز، افزود: اما رویکرد جدید ما این است که بتوانیم زیرساختهای لازم، از جمله هتل، مهمانپذیر، بومگردی و سایر امکانات اقامتی را به شکل استاندارد و کامل فراهم کنیم. این موضوع به ما کمک میکند تا گردشگرانی که قصد سفر به استان دارند، بتوانند بیش از یک روز در البرز بمانند و تجربهای کامل از جاذبههای طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان داشته باشند.
محمودی توضیح داد: البرز بناها و محوطههای تاریخی بسیار ارزشمندی دارد. برای نمونه، محوطه تپه ازبکی که خشت دستساز آن، به عنوان اولین خشت دستساز بشر شناخته میشود. تاریخ 9هزار ساله استان نشان میدهد که این منطقه همواره سکونتگاه و زیستگاه بشر بوده است و به همین دلیل، ما بناها و محوطههای تاریخی ارزشمندی در استان داریم که میتواند محور توسعه گردشگری شود.
معاون میراث فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز گفت: همچنین ما در این استان خانههایی از شخصیتهایی مهم مانند آیتالله طالقانی، دکتر مصدق و خانه شاملو داریم. برنامه ما این است که این خانهها به خانهموزه تبدیل شوند تا علاوه بر حفظ ارزشهای تاریخی، برای گردشگران نیز جذابیت داشته باشند.
وی با تاکید بر اهمیت ترکیب گردشگری تاریخی و طبیعی، بیان کرد: اگر این خانهها و محوطهها به جایگاه اصلی خود برسند، میتوانیم برای گردشگران استان برنامهای چند روزه طراحی کنیم. به این ترتیب، گردشگران نه تنها از زیرساختهای اقامتی مناسب بهرهمند میشوند، بلکه میتوانند از فضاهای تاریخی، فرهنگی و تفریحی استان نیز بازدید کنند و تجربهای جامع از سفر به البرز داشته باشند.
این مسئول به ظرفیتهای گردشگری روستایی استان نیز اشاره کرد و گفت: در بخش گردشگری روستایی نیز ظرفیتهای بسیار خوبی داریم. به طور مثال، روستای برغان که با داشتن باغها و محوطههای طبیعی و تاریخی، پتانسیل تبدیل به یک مقصد گردشگری کامل را دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برنامهریزی ما شامل آمادهسازی زیرساختهای اقامتی، توسعه خانهموزهها، حفاظت از محوطههای تاریخی و معرفی روستاهای گردشگری است. هدف نهایی این است که گردشگر بتواند تجربهای کامل از تاریخ، فرهنگ، طبیعت و مهماننوازی البرز داشته باشد.