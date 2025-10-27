باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی- ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جمع خبرنگاران درباره طرح «سواپ» گفت: «در باب فلسفه وجودی طرح سواپ کسی نمیتواند تردید کند؛ به این معنا که علیالقاعده امروز تکنولوژی مبتنی بر سیم مسی پاسخگوی نیاز شهروندان نیست و لذا این بحث مهاجرت از تیم مسی به نوری لاجرم بایستی اتفاق بیفتد. کار بزرگی است و ضرورت دارد؛ در کل دنیا هم این مسیر را رفتهاند.»
هیچ اپراتوری در طرح سواپ حذف نخواهد شد
هاشمی درباره وضعیت سایر اپراتورهایی که دارای پروانه فعالیت هستند و زیرساختهای فیبر نوری را در قالب پروژه FTTH توسعه دادهاند، گفت: «نگاه ما در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این است که اجرای طرح سواپ نباید منجر به حذف بازیگران مختلف از این زیستبوم شود. سهم اپراتورهای مختلف، غیر از شرکت مخابرات ایران، در بازار حفظ و حتی ارتقا پیدا خواهد کرد. این موضوع به عنوان یک ضرورت و الزام در طرح سواپ در نظر گرفته شده و وزارت ارتباطات با اهتمام ویژه آن را پیگیری خواهد کرد.»
وزیر ارتباطات همچنین درباره مشوقهای دولت چهاردهم برای توسعه فیبر نوری گفت: «مشوقهایی که در دولت بهصورت ویژه تدوین شده، سمت «اتصال» را هدفگذاری کرده است. به این معنا که به ازای هر اتصال جدیدی که توسط اپراتورها و کاربران ایجاد میشود، مبلغی پرداخت خواهد شد.»
وی افزود: «ویژگی این رویکرد در قابلیت پایش برخط آن است؛ بهگونهای که میتوان به صورت لحظهای میزان اتصالات ایجادشده را به مردم گزارش داد و برآورد دقیقی از میزان تحقق توسعه زیرساختهای ارتباطی مبتنی بر FTTH ارائه کرد. از سوی دیگر، موضوع کیفیت نیز اهمیت دارد و بازخوردهایی که از مردم دریافت میشود، نشاندهنده میزان موفقیت در ارتقای واقعی کیفیت خدمات خواهد بود.»