فیلم سینمایی پرهیجان «سرقت معکوس»، محصول ۲۰۲۴ تایوان از شبکه تهران پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سیما؛ این فیلم به کارگردانی «دینگ لین وانگ» ساخته شده و بازیگرانی، چون «ولین چن»، «کنت سای» و «جی. سی. لین» در آن ایفای نقش کرده‌اند.

داستان فیلم از این قرار است که در شب سال نو، گروهی از سارقان حرفه‌ای به رهبری «چانگ بوجون»، مخفیانه یک میلیارد یوان از یک بانک سرقت می‌کنند. اما ماجرا زمانی پیچیده می‌شود که «چانگ» درمی‌یابد نامزد سابقش به طور تصادفی درگیر این پرونده شده است. این اتفاق، او را وامی‌دارد تا برای جبران ماجرا، مأموریت خطرناک و چالش‌برانگیزی را برای بازگرداندن پول دزدیده شده آغاز کند.

 این فیلم، روز جمعه ۹ آبان‌ماه، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

