باشگاه پرسپولیس مسئولیت فنی موقت سرخپوشان در تمرینات و بازی برابر تراکتور را به کریم باقری سپرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اولین تمرین پرسپولیس پس از جدایی وحید هاشمیان، در حالی امروز (دوشنبه) برگزار شد که اوسمار ویرا هنوز به ایران نیامده و چهارشنبه وارد تهران خواهد شد.

بر همین اساس و طبق تصمیم باشگاه پرسپولیس، مسئولیت فنی موقت سرخپوشان در تمرینات و بازی برابر تراکتور به کریم باقری سپرده شده تا این مربی مانند فصل گذشته، در دیدار برابر تراکتور سرخپوشان را هدایت کند.

باقری فصل گذشته پس از جدایی گاریدو، به طور موقت هدایت سرخپوشان را بر عهده داشت.

سایر دستیاران هاشمیان نیز در تمرین امروز حضور داشتند، اما مسئولیت اصلی برعهده کریم باقری بود.