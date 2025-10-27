باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- محمدعلی هاشمی، مدیر نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت، اظهار داشت: با توجه به آغاز تعمیرات اساسی و فعالیت‌های پیش‌بینی شده مبتنی بر وضعیت کارکرد واحد، این عملیات برای مدت ۲۱ روز برنامه‌ریزی شده بود. با این وجود، به دلیل تأکید مدیریت ارشد سازمان بر کاهش زمان تعمیرات اساسی و کمک به رفع ناترازی‌های حوزه انرژی، برنامه اجرایی ضمن تقویت نیروها و ماشین‌آلات، برای اجرا طی ۱۸ روز کاری بازنگری شده است.

وی در خصوص مهم‌ترین اقدامات انجام شده برای برنامه‌ریزی مناسب این تعمیرات اساسی بیان کرد: در هر دوره از فرآیند تعمیرات اساسی، فعالیت‌های پیش‌بینی شده زیادی مبتنی بر تجربیات سال‌های گذشته، دستور کارهای صادر شده و پروژه‌های بهبود منتخب، از حیث تجهیزات، ماشین‌آلات، قطعات و متخصصین مورد نیاز، متناسب با زمان در دسترس برنامه‌ریزی و به‌صورت ساعتی و روزانه پیگیری می‌شوند. همچنین تلاش می‌شود تمهیدات لازم برای مواجهه با فعالیت‌های پیش‌بینی نشده‌ای که در زمان تعمیرات اساسی توسط تیم‌های کارشناسی (به‌ویژه گروه‌های بازرسی فنی) شناسایی می‌شوند، اتخاذ گردد.

هاشمی با اشاره به به‌کارگیری نیروی مناسب با توان جسمی و روحی بالا در انجام تعمیرات اساسی اظهار داشت: مراحل جذب نیرو تا حد امکان همراه با مصاحبه‌های فنی و بر اساس شناخت کارکنان باتجربه انجام می‌گیرد و انتظار می‌رود نیروهایی با توانمندی قابل قبول جذب شوند. با این وجود، تقویت زیرساخت آموزش‌های مهارتی نظیر هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای، توسعه شرکت‌های آموزشی توانمند و اتخاذ راهکارهای لازم برای حفظ نیروهای شایسته در کشور بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

مدیر نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت با تأکید بر انجام ایمن و بدون حادثه تعمیرات اساسی، تصریح کرد: در شرکت‌های پالایشی، با توجه به ماهیت مخاطره‌آمیز و آلاینده نفت خام و فرآورده‌های پالایشی، موضوعات ایمنی و زیست‌محیطی به‌صورت نظام‌مند و مبتنی بر پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریتی روزآمد، با جدیت زیادی دنبال می‌شوند. در همین راستا، تدوین دستورالعمل‌های کاری، الزامات قانونی، آموزش‌های مرتبط، ممیزی‌ها، بازرسی‌ها و ارزیابی‌های متعددی در دستور کار قرار می‌گیرد. همچنین در حین تعمیرات اساسی، کارکنان مجرب و آموزش‌دیده بر تمامی فعالیت‌های کلیدی نظارت کرده و هرگونه رفتار مخاطره‌آمیز را گزارش می‌نمایند.

علی هاشمی پیرامون فلسفه انجام تعمیرات اساسی و دستاورد آن برای پالایشگاه گفت: فلسفه حاکم بر هر تعمیرات اساسی، افزایش قابلیت اطمینان و دسترس‌پذیری واحدهای عملیاتی و تجهیزات کلیدی در کنار کاهش ریسک‌های ایمنی و مخاطرات انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی است. برای این منظور، کلیه تجهیزات کلیدی نظیر برج‌ها و ظروف، مبدل‌های حرارتی، تلمبه‌ها و کمپرسورها، فن‌های هوایی، کوره‌ها، خطوط لوله، سیستم‌های کنترلی و ابزار دقیق، خطوط انتقال قدرت، سوییچ‌ها و مدارهای الکتریکی متناسب با دستورالعمل‌ها و الزامات فنی، بازدید، تمیزکاری، بررسی، آزمایش و در صورت نیاز ارتقا داده می‌شوند.

علی هاشمی ادامه داد: فرایند تعمیرات اساسی یک فرایند یکپارچه و منسجم با مشارکت همه‌جانبه تمامی ادارات شرکت محسوب می‌شود؛ با این وجود، نقش اداراتی نظیر نگهداری و تعمیرات، بهره‌برداری، HSE، خدمات فنی و مهندسی، مدیریت بازرگانی، مدیریت توسعه سرمایه‌های انسانی، حراست و مدیریت مالی و اقتصادی پررنگ‌تر به نظر می‌رسد. در این ارتباط، هماهنگی‌های انجام شده در این دوره تاکنون بسیار خوب ارزیابی می‌شود.