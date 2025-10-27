دین اسلام بهترین برنامه‌ی تکامل انسان را ارائه داده است که از اساسی‌ترین عناصر این برنامه محبت است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دین اسلام بهترین برنامه‌ی تکامل انسان را ارائه داده است؛ از اساسی‌ترین عناصر این برنامه محبت است. نهی، مربوط به محبت‌های افراطی در مکان یا زمان خاصِ مفسده انگیز است و خداوند حکیم با این هشدارها، درصدد مصونیت، حفاظت و مدیریت جامعه اسلامی است.

دین اسلام بهترین برنامه‌ی تکامل انسان را ارائه داده است؛ از اساسی‌ترین عناصر این برنامه محبت است. در مورد اهمیت محبت در اسلام، امام محمد باقر (ع) فرمودند «هَلِ‏ الدِّینُ‏ إِلَّا الْحُب‏؛ آیا دین جز محبت است»؛ ازاین‌رو، بی‌شک در روایاتی مانند «حُبُ‏ النِّسَاءِ وَ هُوَ سَیْفُ الشَّیْطَانِ؛ محبّت زنان (نامحرم) شمشیر شیطان است»، محبت به هر زنی و در هر عرصه‌ای، به طور مطلق، نهی نشده است. همچنان که در روایات، نگاه کردن، تیری از سوی شیطان شمرده شده است و با توجه به شواهد و قرائن، هر نگاهی مذمت نشده است .

علاقه و محبت پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) به حضرت زهرا (س) مثال زدنی است. پیامبر (ص) نیز نسبت به همسران خویش محبت داشتند و این علاقه‌ی خود را در کمال صراحت، اظهار و میل به رهبانیت را تقبیح می‏‌نمودند. ام‌سلمه، مورد محبت اهل بیت بودند. همچنین بر اساس آیات قرآن، خداوند متعال، بین افراد خانواده محبت ایجاد می‌نماید. با توجه به این شواهد و قرائن می‌توان دریافت که ناپسند شمردن محبت در روایت مذکور، به‌طور مطلق و نسبت به همه زنان نیست. آنچه مذموم است افراط در محبت است که منجر به فراموشی یاد خدا و انجام حرام می‌شود.

رعایت این مهم در حقیقت به نفع زنان و احترام به عواطف آنان است؛ چراکه‏ به اعتراف روان‌‏شناسان، آنچه زن را اسیر می‏‌کند، شنیدن نغمه محبت‏ و عشق از سوی مرد است. از همین روست که دین اسلام به مرد توصیه کرده به زنِ خود محبت‏ و اظهار عشق و علاقه نماید و محبت‏ خود را کتمان نکند؛ با این تدبیر، علاقه و محبت‏ اصیل و پایدار زن‏ که عکس العملِ علاقه‌ی مرد است، مدیریت شده و کانون خانواده مصون و محفوظ می‌ماند. بنابراین نهی در روایت مذکور، مربوط به مکان یا زمان خاصِ مفسده انگیز است. در این صورت، احتیاط، شرط عقل است و در واقع، خداوند حکیم با این هشدارها، نسبت به عدم اختلاط زن و مرد نامحرم؛ درصدد مصونیت، حفاظت و مدیریت جامعه اسلامی است.

منبع: شیعه نیوز

برچسب ها: محبت به همسر ، سبک زندگی اسلامی
