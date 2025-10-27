رئیس‌جمهور با انتقاد از اینکه اقدام برای اصلاح نظام اداری با مقاومت رو‌به‌رو می‌شود، گفت: بزرگی نظام اداری باعث کندی و ناکارآمدی آن شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز -دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴- در دیدار مجمع نمایندگان استان‌های البرز، بوشهر، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، عدم تناسب منابع و مصارف و ناترازی درآمد‌ها و هزینه‌ها را عامل اساسی و اصلی ایجاد و افزایش تورم و برخی مشکلات اقتصادی دیگر عنوان کرد و اظهار داشت: مهم‌ترین انتظار و خواسته ما از نمایندگان مجلس در این زمینه این است که کمک کنند بودجه‌ای تنظیم و تصویب شود که کسری نداشته باشد.

وی با بیان اینکه باید متناسب با منابع، توقع ایجاد شود، افزود: تفویض حداکثر ممکن اختیارات به استان‌ها که دولت آن را دنبال می‌کند، این امکان را فراهم می‌کند که شناسایی نیاز‌ها و طراحی راهکار‌های رفع آنها، از سوی مدیرانی دنبال شود که خودشان مسئول اجرای آنها هستند.

پزشکیان با تاکید دوباره بر اینکه دولت چهاردهم و شخص وی موکدا اعلام کرده‌اند که از همکاری هر کسی که بتواند راهکار موثر برای رفع مشکلات ارائه دهد، استقبال می‌کنند، تصریح کرد: در وضعیتی که دشمن مترصد سوءاستفاده از دعوا و تفرقه میان ماست، باید اختلافات را کنار گذاشته و همه برای غلبه بر مشکلات متحد و یکصدا باشیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به برخی اقدامات دولت برای سامان دادن ناترازی‌ها در حوزه‌های آب، نیرو، انرژی و مالی گفت: دولت به شکل گسترده‌ای در حال همکاری با دانشگاهیان و کارشناسان برای شناسایی دقیق و طراحی راهکار‌های جامع حل مشکلات است.

رئیس‌جمهور همچنین از نمایندگان خواست تا با وسواس بیشتری هر درخواست منتج به بزرگ شدن نظام اداری کشور را مطرح و دنبال کنند و اظهار داشت: بزرگی نظام اداری باعث کندی و ناکارآمدی آن شده و از شما نمایندگان می‌خواهم که به دولت در کوچک و چابک کردن این ساختار کمک کنید.

پزشکیان با انتقاد از اینکه اقدام برای اصلاح نظام اداری در هر بخشی با مخالفت و مقاومت رو‌به‌رو می‌شود، تصریح کرد: امروز در حالی بیش از ۸۵ درصد منابع کشور صرف هزینه‌های جاری نظام اداری می‌شود که درخواست‌های متعدد و مکرری برای حجیم‌تر شدن آن در قالب ارتقای تقسیمات کشوری و نظایر آن از سوی نمایندگان مجلس و مسیر‌های دیگر مطرح می‌شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، اصلاح نظام اداری
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۰ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
خانواده خودشو از دولت بکشه بیرون صرفه جویی بسیار بزرگی می شه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۳ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
فدرال‌سازی دولت‌ها، پروژه‌ی شکست‌خورده‌ای است که صرفا پاک کردن صورت مسئله‌ها و اعلام ضعف و ناتوانی اجرایی است.
۰
۱
پاسخ دادن
