مستند «کوسه ماهی: شکارگر اعماق آب ها» با گویندگی ۶ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاعرسانی سیما؛ مستند مستند «کوسه ماهی: شکارگر اعماق آب ها» در گونه حیات وحش محصول آمریکا در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه تهران پخش شود.
مدیر دوبله این مستند ابوالفضل شاه بهرامی و صدابردار آن سعید عابدی است. شیلا آژیر، دانیال الیاسی، مریم شاهرودی، نیما نکویی فرد، خشایار شمشیرگران و ابوالفضل شاه بهرامی صداپیشههای این اثر بودهاند.
این مستند در مورد داستانهای مربوط به حملهی کوسهها به انسانها است که بخش زیادی از آن هم واقعی نیست، اما باعث شده که این گونهی حیوانی در خطر انقراض قرار بگیرد.
فیلمهای مستند حیات وحش، همواره شگفتیهای فراوانی درباره رازهای بقای جانوران مختلف را در معرض دید مخاطب میگذارند. جانورانی که روشهای موثر برای ادامه حیات را از هیچ جا یاد نگرفتهاند و به طور غریزی و خدادادی میدانند که چه شیوهای از زیست، ضامن زندگی آنان در طبیعت است. در فیلم مستند «کوسه ماهی: شکارگر اعماق آب ها» نیز به شگفتیهای جذابی درباره شگردهای ویژه کوسهها برای شکار در طبیعت پرداخته میشود. همچنین، در مستندهای جدیدتر، در بسیاری اوقات این دغدغه مطرح میشود که تغییرات زیست محیطی ناشی از استفاده نادرست انسان از طبیعت، چگونه گونههای محیط زیست را در خطر انقراض قرار داده است. به دلیل این که هر موجود زنده، وجودش به اندازههای مناسب برای بقای طبیعت الزامی است، در این قبیل فیلمها نسبت به چنان انقراضهایی هشدار داده میشود. در فیلم مستند «کوسه ماهی: شکارگر اعماق آب ها» نیز نسبت به انقراض گونههایی از این کوسهها هشدار داده میشود.
واحد جستجوی اداره کل تامین و رسانه بینالملل، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته و پس از طی مراحل تایید و تخصیص، نسخه اصلی را تهیه و تأمین کرده و اکنون پس از طی شدن روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله، قرار است پس از آماده سازی از شبکهی تهران، برای مخاطبان پخش شود.