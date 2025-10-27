باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، مستند «از منفی دو تا سکو» به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی سجاد ترابی، روایتی پرتره از جواد فروغی پرستار و قهرمان تیراندازی ایران است.

جواد فروغی در المپیک توکیو با کسب مدال طلا رکورد مسن‌ترین ورزشکار ایرانی مدال‌آور در تاریخ المپیک را به نام خود ثبت کرد.

وی همچنین یکی از پرستاران فداکار کشور در دوران شیوع کرونا بود که همزمان با حضور در خط مقدم جبهه سلامت، موفق به کسب این افتخار جهانی شد.

مستند «از منفی دو تا سکو» دوشنبه ـ ۵ آبان‌ماه ـ مصادف با روز پرستار ساعت ۱۶ از شبکه ورزش به نمایش درمی‌آید.

این اثر به بررسی مسیر دشوار زندگی فروغی از بیمارستان تا سکوی قهرمانی می‌پردازد.