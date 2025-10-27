باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محمد منان رئیسی، عضو کمیسیون عمران و عضو ناظر مجلس در شورای عالی مسکن، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به تشریح وضعیت پرداخت تسهیلات بانکها در حوزه مسکن پرداخت و اظهار کرد: اعدادی که بانکها در حوزه مسکن پرداخت کردهاند، نشان میدهد که پس از اجرای قانون جهش تولید مسکن، مجموعاً در این چند سال حدود ۴۰۰ همت پرداخت کردهاند. این عدد تقریباً معادل با ۴ درصد از تکلیفی است که بر عهده آنها بوده است.
ا افزود: در واقع، بانکها باید ۲۰ درصد از منابع خود را به مسکن تخصیص میدادند، اما به جای این مقدار تنها ۴ درصد را پرداخت کردهاند که نشاندهنده عدم ایفای تعهدات آنهاست. یکی از دلایل مشکلات پروژههای مسکن نیز همین عدم ایفای تعهدات بانکها است.
منان رئیسی در ادامه گفت: قانون ابزارهایی را برای جریمه بانکها پیشبینی کرده و ما در کمیسیون عمران پیگیری کردهایم که اگر بانکها به قانون تمکین نکنند، حتماً جرایم آنها را به سازمان مالیاتی کشور اعلام خواهیم کرد تا بانکهای متخلف جریمه شوند.
این عضو کمیسیون عمران همچنین به عملکرد بانکها در زمینه تأمین زمین اشاره کرد و گفت: عملکرد بانکها در تأمین زمین نیز مانند بحث تسهیلات قابل قبول نبوده است. اراضی که باید الحاق میشدند، تأمین نشدهاند. این دو موضوع، یعنی یکی بحث زمین و دیگری بحث تسهیلات، دست به دست هم داده و باعث شدهاند که پروژه مسکن در وضعیت نامناسب فعلی قرار گیرد.