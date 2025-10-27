رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ‏وفاق به معنی لاپوشانی اشتباهات و ضعف‌ها نیست، گفت: وفاق یعنی همراهی قوا برای اتخاذ تصمیمات درست، اما پرچالش.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شوزای اسلامی در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

‏ «وفاق یعنی همراهی قوا برای اتخاذ تصمیمات درست، اما پر چالش؛ تصمیماتی همچون ورود بانک آینده به فرایند گزیر فقط با تصویب قانون یا صرفاً با پیگیری رسانه‌ای ممکن نیست بلکه حاصل اراده جمعی نیرو‌های تصمیم‌گیر است. هر مرحله از این تصمیم با عدم همراهی و اصرار یکی از قوا یا تعلل سطوح پایین‌تر، می‌توانست از مسیر درست خارج شود.

‏وفاق به معنی لاپوشانی اشتباهات و ضعف‌ها نیست، خروجی واقعی و قابل دفاع وفاق میان قوا، همین است که این تصمیمات مهم با کمترین هزینهٔ اجتماعی و اقتصادی، بدون مانع‌تراشی قوا برای یکدیگر و بدون سبقت‌گیری از هم برای تصاحب این نوع دستاورد‌ها صورت می‌گیرد تا در عمل و میدان واقعیت، نفع ملی تحقق یابد. امر ملی باید در هر شرایطی بر امر جناحی مقدم شود.»

