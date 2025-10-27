رونمایی از کتاب «اسرار ملکوت» در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)در قم

رئیس موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) در قم در نشست نقد و بررسی کتاب «اسرار ملکوت» اثر حجت‌الاسلام باقر صاحبی، بر ضرورت نگارش شروح متعدد بر آثار امام خمینی (ره)با توجه به نیاز علمی جامعه تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی _حجت‌الاسلام والمسلمین عباس کمساری، رئیس موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) قم، در نشست تخصصی  نقد و بررسی کتاب «اسرار ملکوت» (شرح دعای سحر) اثر حجت‌الاسلام باقر صاحبی که  با حضور جمعی از اساتید و فرهیختگان حوزه و دانشگاه در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) قم برگزار شد،ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها)، با اشاره به جایگاه شرح‌نویسی در مکتب امام خمینی (ره) گفت: در مکتب امام، نباید به یک شرح بسنده کرد؛ بلکه باید شروح متعددی بر آثار ایشان نگاشته شود.

او با اشاره به ضرورت تبیین علمی و معرفتی آثار بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران،افزود: یکی از سیاست‌های اصلی مؤسسه، فراهم‌سازی زمینه برای تدوین و شرح آثار حضرت امام(ره) در حوزه‌های مختلف است، چراکه این آثار نیازمند بازخوانی عمیق و روزآمد هستند.

کمساری با بیان اینکه آثار امام(ره) در حوزه‌های فقه، عرفان، اخلاق و فلسفه، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای پژوهش دارند، افزود: ضروری است برنامه‌ریزی شود تا هر یک از این آثار توسط اساتید صاحب‌نظر در سطوح مختلف علمی شرح و تبیین گردد.

مدیر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) با اشاره به تلاش‌های سه‌ساله اخیر این مؤسسه در زمینه گسترش شرح و پژوهش پیرامون آثار امام، گفت: برخی آثار مانند«تحریر الوسیله» در حوزه فقه و نیز متون عرفانی و اخلاقی امام، نیازمند شرح‌هایی جدید و متناسب با زبان امروز جامعه علمی هستند و مؤسسه با جدیت در این مسیر گام برمی‌دارد.

او با تأکید بر اینکه اندیشه امام(ره) متعلق به یک قشر خاص نیست، خاطرنشان کرد: هدف ما این است که آثار ایشان نه تنها در حوزه‌های علمیه بلکه در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی نیز قابل استفاده و الهام‌بخش باشد؛ چراکه این میراث فکری، ظرفیت تمدن‌سازی برای همه جوامع اسلامی دارد.

حجت‌الاسلام کمساری همچنین بر ضرورت همکاری نخبگان و استادان در این مسیر تأکید کرد و گفت: با مشارکت علما و پژوهشگران حوزه و دانشگاه، بنا داریم طرح‌های علمی و تفسیری متعددی را در حوزه معارف امام(ره) اجرا کنیم تا فهم دقیق‌تری از مبانی فکری و سلوک عرفانی ایشان در جامعه گسترش یابد.

اودر پایان با اشاره به نگاه ژرف امام خمینی(ره) در شرح دعای سحر، تصریح کرد: همان‌گونه که ایشان نگاهی الهی و توحیدی به مفاهیم عرفانی داشتند، ما نیز موظفیم با تداوم این مسیر، معارف آن بزرگ‌مرد الهی را در قالب آثار علمی و پژوهشی روزآمد، به نسل امروز منتقل کنیم.

در پایان این نشست، از کتاب «اسرار ملکوت» به عنوان یکی از تازه‌ترین آثار شرحی بر دعای سحر در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، رونمایی شد.

