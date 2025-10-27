دومین دوره رویداد بین‌المللی المپیک فناوری با حضور ۱۲۰۰ شرکت‌کننده منتخب از میان ۱۲ هزار ثبت‌نام‌کننده اولیه از ۱۶ کشور جهان از جمله روسیه، هلند، عمان و عراق در پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - عباس فشمی، دبیر برگزاری دومین دوره المپیک فناوری در پارک فناوری پردیس، با اشاره به سطح بالای این رویداد و گستره بین‌المللی آن اظهار کرد: پارک فناوری پردیس امسال میزبان دومین دوره المپیک فناوری است؛ رویدادی در تراز جهانی که با هدف شناسایی و ارزیابی استعداد‌ها و نخبگان حوزه فناوری از سراسر جهان برگزار می‌شود. این المپیک علاوه بر رقابت علمی و مهارتی، فرصتی برای به‌کارگیری نیرو‌های نخبه در شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان کشور فراهم می‌کند.

او در تشریح آمار شرکت‌کنندگان گفت: در این دوره بیش از ۱۲ هزار نفر از سراسر جهان برای حضور در المپیک فناوری ثبت‌نام کردند که پس از برگزاری مراحل مقدماتی، تنها ۱۰ درصد از آنان موفق به کسب سهمیه حضور در مرحله نهایی شدند. رقابت‌های نهایی از ۵ تا ۸ آبان‌ماه در پارک فناوری پردیس در حال برگزاری است.

فشمی با اشاره به تنوع ملیتی شرکت‌کنندگان گفت: از میان ۶۵ کشور ثبت‌نام‌کننده، در نهایت نمایندگانی از ۱۶ کشور از جمله روسیه، هلند، عمان، عراق و چند کشور دیگر موفق به حضور در مرحله نهایی شدند. در حال حاضر، مسابقات نهایی در رشته‌های مختلف از جمله اینترنت اشیاء (IoT)  در سالن‌های مختلف پارک فناوری پردیس در حال برگزاری است.

او در پایان خاطرنشان کرد: پس از پایان رقابت‌ها، برگزیدگان این دوره به شبکه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور متصل خواهند شد تا زمینه همکاری در پروژه‌های مشترک، جذب و اشتغال نخبگان شناسایی‌شده فراهم شود. هدف اصلی این رویداد، ایجاد پلی میان استعداد‌های فناور و بستر‌های واقعی توسعه فناوری در کشور است.

