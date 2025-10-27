تیم ملی بسکتبال سه نفره دختران ایران با شکست هند به مرحله نیمه نهایی در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی بسکتبال سه نفره دختران ایران امروز از ساعت ۱۱:۲۵ دقیقه در ورزشگاه‌ام الحصم به مصاف تیم ملی هند رفت و با برتری ۱۵بر ۱۰ مقابل این تیم به نیمه نهایی این رقابت‌ها راه یافت.

مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال سه نفره دختران امروز بعد از ظهر ساعت ۱ز ۱۵:۳۰ دقیقه آغاز می‌شود.

ایران در نیمه نهایی به مصاف چین می‌رود. تیم ملی دختران بسکتبال سه نفره ایران در گروه A با تیم‌های قزاقستان، امارات، چین تایپه، اردن، ازبکستان و چین قرار داشت و با ۶ پیروزی و یک شکست به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.

برچسب ها: تیم ملی بسکتبال سه نفره ، بسکتبال بانوان
