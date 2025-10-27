قیمت خودرو در بازار آزاد امروز دوشنبه ۵ آبان ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز دوشنبه ۵ آبان ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

مدل خودرو  قیمت به تومان
پژو پارس XU7P 1403 ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار 

۸۷۵،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار    ۱،۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU5- ۱۴۰۳-  ایران‌خودرو - بازار  ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار  ۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایران‌خودرو - بازار  ۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایران‌خودرو - بازار  ۱،۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۳  - بازار  ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار  ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۵۱۵،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۶۱۰،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۶۳۵،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۲،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰
 
برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت خودرو ، خودروهای داخلی و خارجی
خبرهای مرتبط
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۳ آبان ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۴ آبان ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲ آبان ماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۵ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
این لگنهایی که توایران تولیدمیشه مایه عذاب ودردسر است بدبخت ایرانی که چاره ای نداره جزسوارشدن این ماشین نماهاخداتمام عوامل تولیدکنندش رابه عذابی الیم دچارکنه آن شاالله
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
قاسمعلی عسگری
۱۷:۲۹ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
خوب و عالی
۰
۱
پاسخ دادن
کاهش ۶ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا در نواحی شمالی کشور
۵۰ درصد از تعاونی های استان تهران غير فعال هستند
مدیرعامل آسمان برکنار شد
عمر نفت ایران زودتر از پیش‌بینی‌ها تمام می‌شود
ضرورت حمایت دولت از تولید محصولات ارگانیک
آخرین اخبار
کاهش ۶ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا در نواحی شمالی کشور
عمر نفت ایران زودتر از پیش‌بینی‌ها تمام می‌شود
۵۰ درصد از تعاونی های استان تهران غير فعال هستند
ضرورت حمایت دولت از تولید محصولات ارگانیک
مدیرعامل آسمان برکنار شد
نشان استاندارد روغن زیتون با نام تجاری «طلا» جعلی است
ایران به رتبه ۷۹ در تولید محصولات ارگانیک رسید
حداکثر قیمت هرکیلو چای برای مصرف کننده به ۴۵۰ هزارتومان رسید
رکودشکنی ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان/ تنها سامانه مورد تأیید اعلام شد
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۵ آبان ماه
شناسایی ۱۲۵ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن+ فیلم
عدم ایفای تعهدات بانک‌ها مانع اصلی پروژه‌های مسکن است+ فیلم
بیمه رانندگان حرفه‌ای و پاره وقت تفکیک می‌شود
توزیع شیر مدارس به کجا رسید؟
تعمیرات اساسی پالایشگاه‌ها آغاز شد
ایمنی پرواز‌های داخلی ارتقا یافت
پیش بینی تولید ۱۰۵ هزارتن تخم مرغ در آبان ماه
کارت‌های بانک آینده فعلا منقضی نمی‌شوند
۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه شد
رشد بیش از ۴۳ هزار واحدی شاخص کل بورس
نحوه خرید سهام سهام‌داران خُرد بانک آینده اعلام شد
خسارات سوانح طبیعی جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۲۴۲ میلیارد دلار رسید
تولید جو به نصف کاهش یافت/ هشدار کمبود و گرانی نهاده دامی+ فیلم
سرمایه‌گذاری ۹۲ میلیارد دلاری در صنعت پتروشیمی
تامین یک میلیون و ۷۲۵ هزار بخاری برای طرح جایگزینی
صنایع دستی کشور را برند سازی می‌کنیم
ماجرای افزایش قیمت محصولات لبنی چیست؟
سویه جدید تب برفکی در حال مدیریت است
حمایت بانک مرکزی از بانک‌هایی که در تامین مالی غیرتورمی و رشد اقتصادی عملکرد سازنده دارند
بنگاهداری بانک‌ها احتکار مسکن را تشدید کرده است/کارمندان هم دیگر امکان خرید مسکن ندارند