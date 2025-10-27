سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: فرزندان و نوادگان دختر بازمانده (مستمری بگیرانِ بازمانده)، تا ۱۵ آبان ماه نسبت به تکمیل تعهدنامه فرزندان و نوادگان دختر اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان تامین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فرزندان و نوادگان دختر بازمانده (مستمری بگیرانِ بازمانده)، تا ۱۵ آبان ماه، از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی به نشانی Es.tamin.ir و از مسیر «مستمری بگیران -مستمری بازماندگان» نسبت به تکمیل تعهدنامه فرزندان و نوادگان دختر اقدام کنند.

در این اطلاعیه تاکید شده است در صورت تمایل به بهره مندی از مزایای بیمه زنان خانه دار می‌توانید از طریق منوی «بیمه فراگیر خانواده ایرانی» نسبت به انعقاد قرارداد زنان خانه دار و دختران اقدام کنند.

منبع: سازمان تامین اجتماعی

برچسب ها: سازمان تامین اجتماعی ، مستمری بگیران
