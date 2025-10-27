رکودشکنی ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان/ تنها سامانه مورد تأیید اعلام شد

طبق آخرین آمار‌های ارائه شده، سامانه املاک و اسکان همزمان با اتصال بیمه مرکزی به این سامانه، شاهد رکوردشکنی در ثبت اطلاعات بوده است و با توجه به اینکه تنها این سامانه مورد تأیید دستگاه‌ها است، شاهد رشد ثبت اطلاعات در این بخش هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- سامانه املاک و اسکان به عنوان یکی از مهم‌ترین سامانه‌ها در حوزه بازار مسکن به شمار می‌رود که اجرای این طرح خود می‌تواند بازار مسکن را به سمت رونق هدایت کند. از طرف دیگر، ما شاهد آن هستیم که در این راستا بسیاری از دستگاه‌ها که تا به امروز به سامانه املاک و اسکان متصل نشده بودند، همکاری لازم را انجام دادند. از ابتدای هفته، با پیگیری بیمه مرکزی، تمامی شرکت‌های بیمه‌ای به سامانه املاک و اسکان متصل شده و صدور بیمه نیز منوط به بارگذاری اطلاعات در این سامانه شده است.

در همین راستا، بررسی‌ها حاکی از آن است که روند همکاری متقاضیان نیز در این بخش بسیار مؤثر بوده است. آمارها نشان می‌دهند که میزان ورود متقاضیان به سامانه املاک و اسکان رشد بسیار چشمگیری داشته و روند اطلاعات ثبت شده نیز در این بخش بسیار قابل توجه بوده است.

اما همزمان با وجود آنکه در سامانه املاک و اسکان روند ثبت اطلاعات رایگان بوده، برخی از دستگاه‌ها در این بخش موازی‌کاری کرده و اقدام به راه‌اندازی سامانه‌هایی کرده‌اند که ثبت اطلاعات در آن‌ها منوط به پرداخت هزینه است. این امر خود باعث ایجاد سردرگمی متقاضیان شده و از سوی دیگر هم باعث ایجاد هزینه برای افراد شده است؛ در صورتی که تمامی اقدامات در سامانه املاک و اسکان کمتر از پنج دقیقه انجام شده و نیازی هم نیست که هیچ هزینه‌ای پرداخت شود.

در همین راستا، سازمان اداری و استخدامی نیز اعلام کرده است که هیچ یک از سامانه‌هایی که موازی با سامانه املاک و اسکان در حال فعالیت هستند قانونی نیستند و تمامی دستگاه‌ها و افراد باید اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان بارگذاری کنند.

گفتنی است طبق آخرین آمار‌های اعلام شده میزان خود اظهاری در اقامتگاه سامانه املاک و اسکان ۲۱ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۱۱۰ نفر بوده و تنها روز گذشته ۱۸۳ هزار و ۱۰۷ نفر اقدام به خود اظهار کرده‌اند.

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
اختصاص ۵ درصد از درآمد‌های حاصل از مولدسازی به پروژه‌های مسکن حمایتی
۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه شد
نوسازی و مقاوم‌سازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
یکی از مردم
۲۳:۴۲ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
برای تمدید کردن بیمه ماسینم مجبور شدم در سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت نام کنم و مردم رو مجبور میکنن که در این سایت اطلاعاتشون رو ثبت کنن و همه میدونیم که قصدشون از راه اندازی این سایت چی هست مسلما که دلشون به حال مردم نمیسوزه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۷:۵۹ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
خیلی بد شده طرف تو بانک یا اداره ای جایی آشنا داشته باشه بدون مراجعه به قوه قضاییه و روند قانونی خیلی راحت کد ملی رو میده آدرس و مشخصات کامل رو میده به افراد دیگه و این بده
۰
۰
پاسخ دادن
کاهش ۶ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا در نواحی شمالی کشور
۵۰ درصد از تعاونی های استان تهران غير فعال هستند
مدیرعامل آسمان برکنار شد
عمر نفت ایران زودتر از پیش‌بینی‌ها تمام می‌شود
ضرورت حمایت دولت از تولید محصولات ارگانیک
آخرین اخبار
کاهش ۶ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا در نواحی شمالی کشور
عمر نفت ایران زودتر از پیش‌بینی‌ها تمام می‌شود
۵۰ درصد از تعاونی های استان تهران غير فعال هستند
ضرورت حمایت دولت از تولید محصولات ارگانیک
مدیرعامل آسمان برکنار شد
نشان استاندارد روغن زیتون با نام تجاری «طلا» جعلی است
ایران به رتبه ۷۹ در تولید محصولات ارگانیک رسید
حداکثر قیمت هرکیلو چای برای مصرف کننده به ۴۵۰ هزارتومان رسید
رکودشکنی ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان/ تنها سامانه مورد تأیید اعلام شد
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۵ آبان ماه
شناسایی ۱۲۵ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن+ فیلم
عدم ایفای تعهدات بانک‌ها مانع اصلی پروژه‌های مسکن است+ فیلم
بیمه رانندگان حرفه‌ای و پاره وقت تفکیک می‌شود
توزیع شیر مدارس به کجا رسید؟
تعمیرات اساسی پالایشگاه‌ها آغاز شد
ایمنی پرواز‌های داخلی ارتقا یافت
پیش بینی تولید ۱۰۵ هزارتن تخم مرغ در آبان ماه
کارت‌های بانک آینده فعلا منقضی نمی‌شوند
۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه شد
رشد بیش از ۴۳ هزار واحدی شاخص کل بورس
نحوه خرید سهام سهام‌داران خُرد بانک آینده اعلام شد
خسارات سوانح طبیعی جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۲۴۲ میلیارد دلار رسید
تولید جو به نصف کاهش یافت/ هشدار کمبود و گرانی نهاده دامی+ فیلم
سرمایه‌گذاری ۹۲ میلیارد دلاری در صنعت پتروشیمی
تامین یک میلیون و ۷۲۵ هزار بخاری برای طرح جایگزینی
صنایع دستی کشور را برند سازی می‌کنیم
ماجرای افزایش قیمت محصولات لبنی چیست؟
سویه جدید تب برفکی در حال مدیریت است
حمایت بانک مرکزی از بانک‌هایی که در تامین مالی غیرتورمی و رشد اقتصادی عملکرد سازنده دارند
بنگاهداری بانک‌ها احتکار مسکن را تشدید کرده است/کارمندان هم دیگر امکان خرید مسکن ندارند