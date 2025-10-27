رکودشکنی ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان/ تنها سامانه مورد تأیید اعلام شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- سامانه املاک و اسکان به عنوان یکی از مهم‌ترین سامانه‌ها در حوزه بازار مسکن به شمار می‌رود که اجرای این طرح خود می‌تواند بازار مسکن را به سمت رونق هدایت کند. از طرف دیگر، ما شاهد آن هستیم که در این راستا بسیاری از دستگاه‌ها که تا به امروز به سامانه املاک و اسکان متصل نشده بودند، همکاری لازم را انجام دادند. از ابتدای هفته، با پیگیری بیمه مرکزی، تمامی شرکت‌های بیمه‌ای به سامانه املاک و اسکان متصل شده و صدور بیمه نیز منوط به بارگذاری اطلاعات در این سامانه شده است.

در همین راستا، بررسی‌ها حاکی از آن است که روند همکاری متقاضیان نیز در این بخش بسیار مؤثر بوده است. آمارها نشان می‌دهند که میزان ورود متقاضیان به سامانه املاک و اسکان رشد بسیار چشمگیری داشته و روند اطلاعات ثبت شده نیز در این بخش بسیار قابل توجه بوده است.

اما همزمان با وجود آنکه در سامانه املاک و اسکان روند ثبت اطلاعات رایگان بوده، برخی از دستگاه‌ها در این بخش موازی‌کاری کرده و اقدام به راه‌اندازی سامانه‌هایی کرده‌اند که ثبت اطلاعات در آن‌ها منوط به پرداخت هزینه است. این امر خود باعث ایجاد سردرگمی متقاضیان شده و از سوی دیگر هم باعث ایجاد هزینه برای افراد شده است؛ در صورتی که تمامی اقدامات در سامانه املاک و اسکان کمتر از پنج دقیقه انجام شده و نیازی هم نیست که هیچ هزینه‌ای پرداخت شود.

در همین راستا، سازمان اداری و استخدامی نیز اعلام کرده است که هیچ یک از سامانه‌هایی که موازی با سامانه املاک و اسکان در حال فعالیت هستند قانونی نیستند و تمامی دستگاه‌ها و افراد باید اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان بارگذاری کنند.

گفتنی است طبق آخرین آمار‌های اعلام شده میزان خود اظهاری در اقامتگاه سامانه املاک و اسکان ۲۱ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۱۱۰ نفر بوده و تنها روز گذشته ۱۸۳ هزار و ۱۰۷ نفر اقدام به خود اظهار کرده‌اند.