رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور از همکاری سازمان بهزیستی با فدراسیون ورزش‌های جانبازان برای استعدادیابی ورزشی معلولان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آرزو ذکایی‌فر در دیدار با رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان یابان اظهار کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت پلتفرم سنجش استعداد ورزشی، زمینه توانمندسازی و فرصت آفرینی برای جامعه هدف سازمان بهزیستی فراهم می‌شود.

وی اضافه کرد: ورزش نه‌تنها موجب بهبود شرایط جسمی و حرکتی افراد می‌شود بلکه در افزایش اعتمادبه‌نفس، ارتقای سلامت روان و مشارکت فعال آنان در جامعه نقش مهمی ایفا می‌کند.

توسعه ورزش‌های ویژه معلولان باعث افزایش سطح امید در آنها شد

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور افزود: توسعه ورزش‌های ویژه معلولان از جمله بوچیا، والیبال نشسته و دو و میدانی جانبازان و معلولان زمینه‌ساز افزایش استقلال فردی و اجتماعی این قشر شده است همچنین ورزش، پلی است میان توان‌بخشی جسمی و حضور اجتماعی؛ بسیاری از افراد دارای معلولیت از مسیر ورزش به اشتغال، تحصیل و زندگی مستقل رسیده‌اند.

ذکایی‌فر گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد که با گسترش فعالیت‌های ورزشی در مراکز توانبخشی و ایجاد امکانات در استان‌ها، سطح امید و نشاط در میان جامعه هدف به شکل چشمگیری افزایش یافته است، در همین راستا نیز از سال گذشته مسیر استعدادیابی طراحی شد که یکی از موضوعات مهم در شناسایی استعداد‌ها و علایق موضوع ورزشی است به ویژه برای افراد دارای معلولیت که یکی از مصادیق بارز توانمندسازی در سنوات اخیر بوده است.

استفاده از پلتفرم تخصصی استعداد ورزشی فدراسیون برای معلولان بهزیستی

جلیل کوهپایه زاده، رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان نیز در این دیدار، گزارشی از امکانات و ظرفیت‌های موجود در فدراسیون از جمله ۸ رشته تخصصی ورزشی این گروه و همچنین شعبات استانی و شهرستانی ارائه کرد.

وی به وجود ۳۳۰ شعبه شهرستانی و همچنین طراحی پلتفرم تخصصی استعداد ورزشی اشاره کرد گفت: مقرر شد با توجه به اهمیت موضوع و سوابق ارزشمند افراد دارای معلولیت در ورزش‌های قهرمانی و پارالمپیک و تاثیر شگرف و پایدار آن در توانمندسازی و سایر حیطه‌های زندگی فردی و اجتماعی از ظرفیت فدراسیون جهت فرصت آفرینی برای گروه هدف سازمان بهزیستی استفاده شود.

براساس این گزارش، به عنوان شروع همکاری بین بهزیستی و فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، سه استان خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی که در فاز آزمایشی پلتفرم سنجش استعداد ورزشی قرار دارند در مرحله همکاری بین بخشی برای جامعه هدف سازمان بهزیستی قرار گرفتند.

منبع: سازمان بهزیستی

برچسب ها: سازمان بهزیستی ، استعدادیابی ، معلولان
تبادل نظر

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۸ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
معلولان محرومند و هزینه های درمانی و نگهداری وحشتناکی دارند و باید حمایت واقعی کنید فارغ از محدویت های بی اساسی مثل دهک بندی و....
۰
۰
پاسخ دادن
