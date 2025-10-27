رئیس انجمن ارگانیک گفت: امروز ۲۸۰ کشور دنیا در تولیدات ارگانیک فعالیت دارند که ایران در بین آنها رتبه ۷۹ را دارد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سیدرضا نورانی رئیس انجمن ارگانیک در نشست خبری امروز گفت: ما با شعار پیشگیری کم هزینه‌تر از درمان است تولید داریم چرا که مصرف محصولات ارگانیک در جهان بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته است.

به گفته وی، امیدواریم با کمک دولت‌ها تولید و صادرات این محصولات توسعه پیدا کند که تضمین‌کننده سلامت جامعه است.

نورانی ادامه داد: تولیدکنندگان سلامت محور زیادی در نمایشگاه حضور دارند و محصولات متنوعی از عسل، حبوبات، خشکبار، کنسرو، چای و… عرضه خواهند کرد، امیدواریم بستر نمایشگاه گام بلندی در ارتقا محصولات ارگانیک و سلامت محور شود.

رئیس انجمن ارگانیک ایران با اشاره به آمار بیماری‌های لاعلاج در کشور، گفت: آمارها نشان می‌دهد بیماری‌های لاعلاج در کشور در حال افزایش است که همه این بیماری‌ها ریشه در موضوع غذا دارد.

به گفته وی، گردش مالی محصولات ارگانیک در جهان ۲۵۳ میلیارد دلار است که نشان از اهمیت آن در بازار جهانی دارد.

رئیس انجمن ارگانیک در پایان با تأکید بر رعایت استانداردهای بین‌المللی در محصولات ارگانیک کشور، گفت: امروز ۲۸۰ کشور دنیا در تولیدات ارگانیک فعالیت دارند که ایران در بین آنها رتبه ۷۹ را دارد که باید با حمایت دولت‌ها در راستا تضمین سلامت مردم ارتقا پیدا کند.