باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در پنجمین جلسه ستاد توسعه علوم و فناوری افتا (امنیت سایبری) با اشاره به برگزاری دومین المپیک فناوری در پارک فناوری پردیس و استقبال دو برابری از این رویداد نسبت به سال گذشته، تصریح کرد: برگزاری این رویداد اقدامی ارزشمند در ترویج علم و فناوری، به‌ویژه در مدارس و دانشگاه‌هاست و نقش مهمی در ایجاد نشاط علمی و پیگیری اولویت‌های ملی در این عرصه دارد.

وی با تأکید بر ضرورت بهبود آموزش و تربیت نیروی انسانی از مدارس تا دانشگاه‌ها در حوزه امنیت سایبری افزود: دستگاه‌های ذی‌ربط باید بر اساس اسناد ملی و تقسیم کار مشخص، حمایت شوند تا توسعه این حوزه شتاب گیرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از حمایت وزارتخانه‌ها و نهاد‌های مختلف از ستاد توسعه افتا خاطرنشان کرد: این همدلی و پشتیبانی نشان‌دهنده اهمیت افتا در بدنه دولت است. با توجه به سرمایه انسانی نخبه کشور، باید عقب‌ماندگی‌ها را با تعامل، همفکری و همکاری جبران کنیم.

عارف با بیان اینکه ستاد افتا باید خلأها، ضعف‌ها و چالش‌ها را پوشش دهد، افزود: باید با شتابی جدی به اهداف توسعه علم و فناوری در چارچوب سند چشم‌انداز ۲۰ ساله دست یابیم و جایگاه اول منطقه و تأثیرگذاری جهانی ایران در عرصه علم و فناوری را محقق کنیم.

وی ادامه داد: هیچ راهی جز تحقق اهداف سند چشم‌انداز وجود ندارد. دانشگاه‌ها باید رشته‌های مرتبط با فناوری‌های پیشرفته و نوظهور را تقویت و رشته‌های جدید را راه‌اندازی کنند. جذب و نگهداشت نخبگان فناور نیز باید با مکانیزم‌های تشویقی در دستور کار قرار گیرد.

در این نشست که با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و مدیران دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، برنامه عملیاتی وزارت علوم در اجرای راهبرد‌های سند ستاد توسعه افتا نیز بررسی شد.

عارف در این باره تصریح کرد: سند وزارت علوم باید پایه و مبنای اسناد سایر دستگاه‌ها باشد، زیرا مباحث علمی، فناورانه و تربیت نیروی انسانی از این وزارتخانه نشأت می‌گیرد.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر گسترش مرز‌های دانش، خاطرنشان کرد: سهم ایران در تولید علم و فناوری جهانی باید ارتقا یابد. تولید علم و پژوهش‌های راهبردی وظیفه اصلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با انتقاد از کم‌توجهی به رشته رمزنگاری در دانشگاه‌ها نسبت به گذشته گفت: باید علم را به فناوری تبدیل کنیم و نقش وزارت علوم در این مسیر به‌روشنی تعریف شود.

عارف با تأکید بر اینکه نباید صرفاً مصرف‌کننده فناوری‌های دیگر کشور‌ها باشیم، افزود: جمهوری اسلامی ایران باید در مسیر دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در جهان و جایگاه نخست منطقه حرکت کند.

وی با اشاره به جایگاه بنیادین علوم انسانی در نظام فکری و فرهنگی کشور تصریح کرد: حوزه علوم انسانی، نظام ارزشی و پایه‌ای فرهنگ ماست و باید هم‌زمان با توسعه فناوری و علوم شناختی، این حوزه نیز مورد توجه قرار گیرد تا مسیر تحول فناورانه کشور با عمق فرهنگی، معرفتی و انسانی همراه شود.

در ادامه جلسه، پیشنهادات انجمن رمز ایران و مرکز مدیریتی راهبردی افتا مورد بررسی قرار گرفت. همچنین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور گزارشی از اقدامات ستاد توسعه علوم و فناوری افتا و طرح ملی افق سایبری (آسا) ارائه کرد.

این طرح ملی با هدف شبکه‌سازی ظرفیت‌های دانشی کشور، تربیت نیروی انسانی متخصص، توسعه مراکز حرفه‌ای سایبری، ارائه راه‌حل‌ها و طراحی محصولات امنیتی پیشرفته، برگزاری رویداد‌های علمی و ترویجی و مشاوره‌های تخصصی به دستگاه‌ها تدوین شده است.

همچنین در این نشست، برنامه عملیاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اجرای راهبرد‌ها و اقدامات سند ستاد توسعه علوم و فناوری افتا بر اساس چارچوب همکاری و تقسیم کار ملی مورد بررسی قرار گرفت.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس‌جمهور