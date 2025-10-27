باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شبکه جهانی الکوثر به‌زودی مستند ویژه‌ای با عنوان «اینجا سفارت نیست» را به روی آنتن این شبکه می‌رود. این مستند به کارگردانی مهدی نقویان و تهیه‌کنندگی محمد حشمتی‌منش، بازخوانی رویداد تاریخی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران است و برای نخستین بار روایت این ماجرا را از زبان گروگان‌های آمریکایی و دانشجویان پیرو خط امام به تصویر می‌کشد.

در این اثر مستند، علاوه بر گفت‌و‌گو‌های اختصاصی با گروگان‌های گرفته‌شده و دانشجویان حاضر در ماجرا، تصاویر آرشیوی منتشرنشده و بخش‌هایی از پشت‌پرده‌ی تحولات آن روز‌ها برای اولین بار به نمایش گذاشته می‌شود.

شبکه الکوثر با زبانگردانی و آماده‌سازی سریع این اثر، قصد دارد تا مخاطبان عرب‌زبان خود را با یکی از رویداد‌های تأثیرگذار تاریخ معاصر ایران از زاویه‌ای تازه و مستند آشنا سازد.

مستند هفت قسمتی «اینجا سفارت نیست» با روایتی جذاب، مستند و متفاوت، از روز پنجشنبه همه روزه در ساعت ۱۷ و در آستانه ۱۳ آبان (روز ملی مبارزه با استکبار جهانی) از شبکه جهانی الکوثر پخش خواهد شد.