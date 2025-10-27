استاندار تهران گفت: در ۴۶ شهرداری شهرستان‌های استان شاهد همکاری مؤثر در ساخت فضا‌های آموزشی بوده‌ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان پیش از ظهر امروز -دوشنبه ۵ آبان‌ماه- در آیین افتتاح مدرسه خیرساز «امیرکبیر» در منطقه ۸ تهران اظهار داشت: طرح نصب پنل‌های خورشیدی در ۱۲۰۰ مدرسه تهران تا دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد و میتواند برای تأمین برق پایدار، مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به اجرای «نهضت توسعه عدالت آموزشی» به‌عنوان یکی از برنامه‌های راهبردی دولت گفت: این طرح که از ابتدای دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفته، در نخستین سال اجرا به نتایج قابل توجهی رسیده است.

معتمدیان افزود: استان تهران که در ابتدای دولت از نظر شاخص فضای آموزشی در رتبه ۲۸ کشور قرار داشت، اکنون با اجرای این نهضت ۷ پله ارتقا یافته و در جایگاه ۲۱ قرار گرفته است.

به گفته وی، سرانه فضای آموزشی استان از ۵.۲۸ متر مربع به ۵.۴۳ متر مربع افزایش یافته و تنها دو سانتی‌متر با میانگین کشوری فاصله دارد.

استاندار تهران با قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز، آنان را از ارکان اصلی توسعه عدالت آموزشی دانست و از مشارکت بی‌سابقه شهرداری‌ها در احداث مدارس خبر داد: در ۴۶ شهرداری شهرستان‌های استان تهران شاهد همکاری مؤثر در ساخت فضا‌های آموزشی بوده‌ایم.

وی همچنین از احداث و تکمیل ۱۲۴ مدرسه با ۱،۴۹۸ کلاس درس طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: این اقدام جهادی به کاهش تراکم دانش‌آموزان در استان کمک کرده است.

وی در پایان با تأکید بر تداوم اقدامات توسعه‌ای دولت در حوزه آموزش و پرورش اظهار داشت: هدف‌گذاری ما دستیابی به سرانه ۶ متر مربع فضای آموزشی تا پایان برنامه هفتم توسعه است.

منبع: استانداری تهران

برچسب ها: استاندار تهران ، مدرسه سازی ، پنل خورشیدی
