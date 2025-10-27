رئیس‌جمهوری گفت: دانشمندانی داریم که نیاز ما به بیگانگان را کمتر می‌کنند و با همکاری آنان می‌توانیم به‌سرعت راه‌حل‌هایی پیدا کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران در همایش ملی مخابرات بر ضرورت به‌کارگیری فیبر نوری به‌جای کابل‌های مسی در تمام کشور تاکید کرد و گفت: افتخار می‌کنیم دانشمندانی داریم که نیاز ما به بیگانگان کمتر می‌کنند. ما و شما دانشمندان با همکاری می‌توانیم به‌سرعت راه‌حل‌هایی پیدا و آنها را اجرا کنیم تا به اهداف کشور برسیم و عقب‌ماندگی‌ها جبران شود.

وی بر ضرورت هماهنگی میان مدیران و مسئولان بخش‌های مختلف تاکید کرد و افزود: پیشرفت تکنولوژی در جهان باسرعت نور است و ما هم باید با آن هماهنگ باشیم. آینده ممکن است بازهم تغییر کند و ما هم باید خود را برای این تغییرات آماده کنیم. باید برای کشور بستر خوب و پویا و مناسبی برای این پیشرفت‌ها و برای مردم ایجاد کنیم.

منبع: ایسنا

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۱
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۲ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
آقای پزشکیان دستور به راهنما رانندگی ابلاغ کن از دست نور چراغ سفید هدلایت خودرو واقعا چشم راننده را کور می‌کنند رسیدگی کنید هم برای کاهش تصادفات
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۰۰:۲۷ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
ولی استفاده از انها را بلد نیسیم
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۸ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
تازه میگه کاهش هنوز به خودکفایی ملی اعتقاد پیدا نکردن ظاهرا
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۷ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
تو این یک سال و اندی دانشمندان و اندیشمندان و فرهیختگان و نخبگان و استعدادهای درخشان و اقتصاددان تون را هم دیدیم و ازشان فیض برویم آنچنان که رونق اقتصادی درست کردند که کشور گل و بلبل شد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۶ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
بحران بی‌اعتمادی: چرا کارگران و بازنشستگان به سازمان تامین اجتماعی اعتماد ندارند؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۷ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
چرا باید تعبیض در پرداخت حقوق ها باشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته تأمین اجتماعی
۱۹:۵۸ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
اداره کار، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به طور رسمی باید تعطیل شوند چون به خاطر که تاکنون هیچ کاری و اقدامی برای کارمندان، کارگران و بازنشسته ها نکردند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۱ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
۱۶:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
علت پرداخت نشدن معوقه بازنشستگان مشخص شد 100 درصد فقط به خاطر بی مدیریتی، بی نظارتی، بی خیالی و بی نظمی سازمان تامین اجتماعی و هم دولت و مجلس یوده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کارفرمایانی که حق کارگران را پایمال می‌کنند
۱۹:۵۱ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
کارفرمایانی که حق کارگران را پایمال می‌کنند
برخی کافه‌ها و چایخانه‌ها کارگر روزمزد استخدام می‌کنند، اما به دلیل عدم انعقاد قرارداد کاری بین کارفرما و کارگر، متأسفانه برخی کارفرمایان در پرداخت بموقع حق و حقوق کارگران کوتاهی می‌کنند از این‌رو حقوق این قشر تضییع می‌شود. خوب است وزارت کار به این موضوع ورود کند و مانع از اجحاف به کارگران زحمتکش که شغلی ندارند، شود.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
وام 400 میلیون تومانی بانک رفاه ویژه بازنشستگان و مستمری بگیران / و 100 درصد فقط دروغ است
۱۹:۴۵ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
وام 400 میلیون تومانی بانک رفاه ویژه بازنشستگان و مستمری بگیران / و 100 درصد فقط دروغ است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۳ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
عملکرد و رفتار دولت دوگانه است سوال اینجاست معوقات فروردین کارکنان دولتی و هم کارکنان بخش خصوصی در اردیبهشت ماه واریز شده است که پس چرا امروز دوشنبه 05 آبان 1404 - 19:42 هست که هنوز معوقات فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی واریز نشده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۹ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
امروز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ هست که فیش حقوقی خرداد، تیر بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صادر شده است ولی اما متأسفانه فیش حقوقی برخی بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صفر!
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته شرکت مخابرات منطقه تهران
۲۰:۰۲ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
بنده بازنشسته مخابرات منطقه تهران هستم بیش از ۲ سال است که متأسفانه یک ریالی هم بابت بن خوار بار و سایر رفاهیات مناسبتی های برای بنده واریز نکردن چرا؟ بازنشسته مخابرات منطقه تهران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۳ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
چرا مخابرات منطقه تهران از فروردین ماه سال 1401 تاکنون طلب بازنشستگان را نمی‌دهند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۵ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
امروز دوشنبه 05 آبان 1404 هست که متأسفانه هنوز فیش حقوقی مرداد، شهریور و مهرماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صادر نشده است شرم آور و تاسف بار است چرا مخابرات منطقه تهران آنقدر خوار بار و سایر رفاهیات مناسبتی های را دیر پرداخت میکنه?????
Iran (Islamic Republic of)
جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات استان تهران
۲۰:۱۰ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
چرا هنوز کمک هزینه خواربار و سایر رفاهیت مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران امروز دوشنبه 05 آبان 1404 واریز نشده؟ | بن خوار بار بازنشستگان مخابرات منطقه تهران و سایر رفاهیات مناسبتی های مرداد، شهریور و مهرماه کی واریز می شود؟
جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات استان تهران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۰ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
تکلیف پرداخت تفاوت افزایش کمک هزینه خوار بار و رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران از فروردین ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون روشن نشده است چرا؟ امروز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ هست که تکلیف خواربار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران از فروردین ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون چی شد. تا زمانی که حقوق خود نرسیم سکوت نخواهیم کرد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۴ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
با گذشت‌ 3 سال، 7 ماه و 5 روز متأسفانه هنوز هم هیچ خبری از تفاوت افزایش معوقات خواروبار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران خبری نیست چرا؟
که هیچ کس از فروردین ماه سال 1401 تاکنون پیگیری و رسیدگی نمیکند؟؟؟
و متآسفانه هیچ کسی هم در مخابرات منطقه تهران، دولت، مجلس و… پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۵ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
سلام چرا مخابرات منطقه تهران مطالبات مرداد و شهریور و مهر ماه را نداده پدر ما را در آورده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۵ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
حق التدریس اساتید حق التدریس دانشگاه فنی و حرفه ای (ملی مهارت)لرستان از اسفند ماه سال ۱۴۰۳ پرداخت نشده اگر نمی توانید از سازمان ملل کمک بگیرید
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
شرکت مخابرات به دولت برگردد
۱۹:۱۳ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
شرکت مخابرات به دولت برگردد
شرکت مخابرات بدون توجه به اوضاع سخت اقتصادی حق انشعاب و نگهداری تلفن ثابت را ۷۰ تا ۸۰درصد افزایش داده است؛ به طوری که برای خط تلفن منزل من به مدت ۲۰ روز کاری ۳۶هزار و ۵۰۰ تومان قبض صادر شده است درحالی که من حتی ۵هزار دقیقه مکالمه رایگان درون شهری را هم استفاده نمی کنم .به نظرم مقصر دولت‌های قبلی هستند که شرکت مخابرات را به بخش خصوصی واگذار کردند . مخابرات یک سازمان مهم و استراتژیک است و باید مالکیت آن به دولت برگردد تا میلیارد تومان درآمدهای آن هم به نفع خزانه باشد .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۱ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
بالاخره این کارشناساتون نشستن ببینن چه گلی باید به سر این مملکت بگیرین.خدایی تو رو دیدم فهمیدم راحت ترین و هلوترین شغل رییس جمهور بودنه. نه پاسخگویی . نه پیشرفتی . مسافرت های خانوادگی هم که عالی . کور از خدا چی می خواد دوچشم بینا.
۰
۱
پاسخ دادن
