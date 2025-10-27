باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران در همایش ملی مخابرات بر ضرورت بهکارگیری فیبر نوری بهجای کابلهای مسی در تمام کشور تاکید کرد و گفت: افتخار میکنیم دانشمندانی داریم که نیاز ما به بیگانگان کمتر میکنند. ما و شما دانشمندان با همکاری میتوانیم بهسرعت راهحلهایی پیدا و آنها را اجرا کنیم تا به اهداف کشور برسیم و عقبماندگیها جبران شود.
وی بر ضرورت هماهنگی میان مدیران و مسئولان بخشهای مختلف تاکید کرد و افزود: پیشرفت تکنولوژی در جهان باسرعت نور است و ما هم باید با آن هماهنگ باشیم. آینده ممکن است بازهم تغییر کند و ما هم باید خود را برای این تغییرات آماده کنیم. باید برای کشور بستر خوب و پویا و مناسبی برای این پیشرفتها و برای مردم ایجاد کنیم.
منبع: ایسنا