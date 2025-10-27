باشگاه خبرنگاران جوان - در حاشیه نخستین کنفرانس ملی مخابرات، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان وزارت ورزش و جوانان و شرکت مخابرات ایران با حضور سید مناف هاشمی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، و محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، به امضا رسید.

هدف از این تفاهم‌نامه، توسعه و بهبود دسترسی فدراسیون‌های ورزشی، ادارات کل استانی، باشگاه‌ها و اماکن ورزشی کشور به خدمات نوین ارتباطی و دیجیتالی از جمله شبکه فیبر نوری، خدمات پایش هوشمند، وای‌فای عمومی در استادیوم‌ها، خدمات ابری و ارتباطات امن است.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، وزارت ورزش و جوانان به‌عنوان نهاد راهبر در تحول دیجیتال ورزش کشور، مسئولیت پیگیری و تسهیل اجرای پروژه‌های ملی در این حوزه را برعهده خواهد داشت. این همکاری با هدف تحقق حکمرانی هوشمند، عدالت در دسترسی به زیرساخت‌های ارتباطی و ارتقای سطح خدمات ورزشی در سراسر کشور انجام می‌شود.

در جریان امضای این تفاهم‌نامه، سید مناف هاشمی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، با اشاره به اهمیت نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی در ورزش کشور اظهار داشت: «وزارت ورزش و جوانان در مسیر تحقق تحول دیجیتال در ورزش کشور گام‌های جدی برداشته است و همکاری با شرکت مخابرات ایران می‌تواند زمینه‌ساز ارائه خدمات فناورانه و هوشمند به جامعه ورزشی در سطوح حرفه‌ای و همگانی باشد.»

همچنین محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در این مراسم با تأکید بر ظرفیت‌های ارتباطی این شرکت در پشتیبانی از طرح‌های ملی، گفت: «مخابرات ایران آماده است با بهره‌گیری از توان فنی و زیرساختی خود، در مسیر هوشمندسازی اماکن و فعالیت‌های ورزشی کشور نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.»

بر اساس این تفاهم‌نامه، کارگروه مشترکی میان دو دستگاه به‌منظور برنامه‌ریزی، نظارت و اجرای مفاد همکاری تشکیل خواهد شد. این تفاهم‌نامه از تاریخ امضا به مدت دو سال معتبر بوده و با توافق طرفین قابل تمدید است.