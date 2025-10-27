سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد: جعل نشان استاندارد در روغن زیتون با نام تجاری «طلا» محرز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی، از شناسایی فرآورده روغن زیتون غیر استاندارد با نام تجاری «طلا» که بر روی برچسب آن علامت و کد ده‌رقمی استاندارد متعلق به واحد تولیدی معتبر دیگری درج شده بود خبر داد.

زهرا پیراوی‌ونک اعلام کرد: فرآورده روغن زیتون خوراکی مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۴۶ با عنوان «انواع روغن زیتون خوراکی – ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» مشمول مقررات اجرای استاندارد اجباری است و بر اساس ماده ۱۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تولید، توزیع و فروش این محصول بدون نشان ملی استاندارد ممنوع می‌باشد.

وی افزود: با بررسی‌های انجام‌شده، فرآورده روغن زیتون بکر درجه یک با نام تجاری «طلا» که بر روی برچسب آن علامت و کد ده‌رقمی استاندارد متعلق به واحد تولیدی معتبر دیگری درج شده بود، از سوی اداره کل استاندارد استان گیلان شناسایی شد و با توجه به عدم تطابق اطلاعات و شناسایی‌نشدن واحد تولیدی مذکور، جعلی بودن نشان ملی استاندارد درج‌شده بر روی این محصول محرز است.

پیراوی‌ونک تأکید کرد: از مصرف‌کنندگان تقاضا می‌شود هنگام خرید فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری، به صحت نشان ملی استاندارد و کد ده‌رقمی درج‌شده روی بسته‌بندی توجه کنند و در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی سازمان ملی استاندارد ایران گزارش دهند.

منبع: سازمان استاندارد

برچسب ها: جعل استاندارد ، سازمان استاندارد
خبرهای مرتبط
استاندارد‌های ملی صنعت خودرو اصلاح شد
فروش اقساطی لوازم خانگی توسط تمامی شرکت‌های بخش خصوصی + فیلم
ایمنی آسانسورها افزایش می‌یابد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۵ آبان‌ماه
پاییز خشک‌تر از تابستان/ بارش‌ها در تهران به کمتر از یک میلی‌متر رسید
برخی از بانک‌ها در مسیر مشابه بانک آینده حرکت می‌کنند+ فیلم
بحران ارزی در صنعت خودرو؛ مسیر تازه پس از پایان قیمت‌گذاری دستوری
ماجرای افزایش قیمت محصولات لبنی چیست؟
آینده بورس امیدوارکننده است
افزایش ۶۰ درصدی نرخ عوارضی برخی از آزادراه‌ها+ فیلم
پایان رانت ارز مسافرتی/ نرخ ارز مسافری به صورت روزانه اعلام می‌شود
کارت‌های بانک آینده فعلا منقضی نمی‌شوند
۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه شد
آخرین اخبار
نشان استاندارد روغن زیتون با نام تجاری «طلا» جعلی است
ایران به رتبه ۷۹ در تولید محصولات ارگانیک رسید
حداکثر قیمت هرکیلو چای برای مصرف کننده به ۴۵۰ هزارتومان رسید
رکودشکنی ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان/ تنها سامانه مورد تأیید اعلام شد
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۵ آبان ماه
شناسایی ۱۲۵ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن+ فیلم
عدم ایفای تعهدات بانک‌ها مانع اصلی پروژه‌های مسکن است+ فیلم
بیمه رانندگان حرفه‌ای و پاره وقت تفکیک می‌شود
توزیع شیر مدارس به کجا رسید؟
تعمیرات اساسی پالایشگاه‌ها آغاز شد
ایمنی پرواز‌های داخلی ارتقا یافت
پیش بینی تولید ۱۰۵ هزارتن تخم مرغ در آبان ماه
کارت‌های بانک آینده فعلا منقضی نمی‌شوند
۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه شد
رشد بیش از ۴۳ هزار واحدی شاخص کل بورس
نحوه خرید سهام سهام‌داران خُرد بانک آینده اعلام شد
خسارات سوانح طبیعی جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۲۴۲ میلیارد دلار رسید
تولید جو به نصف کاهش یافت/ هشدار کمبود و گرانی نهاده دامی+ فیلم
سرمایه‌گذاری ۹۲ میلیارد دلاری در صنعت پتروشیمی
تامین یک میلیون و ۷۲۵ هزار بخاری برای طرح جایگزینی
صنایع دستی کشور را برند سازی می‌کنیم
ماجرای افزایش قیمت محصولات لبنی چیست؟
سویه جدید تب برفکی در حال مدیریت است
حمایت بانک مرکزی از بانک‌هایی که در تامین مالی غیرتورمی و رشد اقتصادی عملکرد سازنده دارند
بنگاهداری بانک‌ها احتکار مسکن را تشدید کرده است/کارمندان هم دیگر امکان خرید مسکن ندارند
اصلاح تعرفه گاز؛ ۹۰ درصد خانوار‌ها مشمول افزایش نمی‌شوند
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۵ آبان‌ماه
آینده بورس امیدوارکننده است
همکاری‌های صنعت برق ایران و ترکمنستان گسترش می‌یابد
بانک مرکزی باید بر تخلفات بانک‌ها نظارت جدی‌تری داشته باشد