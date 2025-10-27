سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد: جعل نشان استاندارد در روغن زیتون با نام تجاری «طلا» محرز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی، از شناسایی فرآورده روغن زیتون غیر استاندارد با نام تجاری «طلا» که بر روی برچسب آن علامت و کد ده‌رقمی استاندارد متعلق به واحد تولیدی معتبر دیگری درج شده بود خبر داد.

زهرا پیراوی‌ونک اعلام کرد: فرآورده روغن زیتون خوراکی مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۴۶ با عنوان «انواع روغن زیتون خوراکی – ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» مشمول مقررات اجرای استاندارد اجباری است و بر اساس ماده ۱۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تولید، توزیع و فروش این محصول بدون نشان ملی استاندارد ممنوع می‌باشد.

وی افزود: با بررسی‌های انجام‌شده، فرآورده روغن زیتون بکر درجه یک با نام تجاری «طلا» که بر روی برچسب آن علامت و کد ده‌رقمی استاندارد متعلق به واحد تولیدی معتبر دیگری درج شده بود، از سوی اداره کل استاندارد استان گیلان شناسایی شد و با توجه به عدم تطابق اطلاعات و شناسایی‌نشدن واحد تولیدی مذکور، جعلی بودن نشان ملی استاندارد درج‌شده بر روی این محصول محرز است.

پیراوی‌ونک تأکید کرد: از مصرف‌کنندگان تقاضا می‌شود هنگام خرید فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری، به صحت نشان ملی استاندارد و کد ده‌رقمی درج‌شده روی بسته‌بندی توجه کنند و در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی سازمان ملی استاندارد ایران گزارش دهند.

منبع: سازمان استاندارد