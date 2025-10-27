همزمان با میلاد با سعادت میلاد با سعادت حضرت زینب(س) و روز پرستار تصاویری از قدردانی و تجلیل جمعی از مسئولان شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار دکتر عبدالهی فرماندار شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی به همراه سرهنگ عبادی فرمانده محترم سپاه ناحیه هریس؛ آقای اسمعیلی رییس بیمه سلامت شهرستان؛ عدل رییس شبکه بهداشت ودرمان با حضور در بیمارستان امام حسین (ع) این شهرستان از تلاش‌های شبانه روزی پرستاران تقدیر کردند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

مراسم تجلیل از پرستاران هریس در روز پرستار

