معاون امور بندری و اقتصادی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: پنجمین کشتی حامل ۵۰ هزار و ۷۸۹ تن محموله گندم در اسکله شماره ۱۳ بندر شهید رجایی پهلو گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان _ روح‌الله شاعلیا روز دوشنبه با اشاره به افزایش ۶۸ درصدی واردات گندم در بندر تجاری شهید رجایی، اظهار کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۲۷۷ هزار و ۶۸۸ تن گندم به‌عنوان محموله راهبردی در بندر شهید رجایی تخلیه شده است.

وی با اشاره به پهلوگیری ۱۳ فروند کشتی حامل کالای اساسی از ابتدای سال‌جاری تا کنون، ادامه داد: در مجموع در این بازه زمانی، ۵۲۳ هزار و ۶۸۹ تن انواع کالای اساسی در بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری شده است.

معاون امور بندری و اقتصادی اداره‌کل بنادر ودریانوردی هرمزگان اظهار کرد: این تعداد شامل پنج فروند کشتی حامل ۲۷۷ هزار و ۶۸۸ تن گندم، پنج فروند کشتی حامل ۱۴۶ هزارو ۴۷۳ تن روغن، سه فروند کشتی حامل ۵۴ هزار ۵۰۰ تن جو، ۲۲ هزار و ۲۷۵ تن برنج و ۲۲ هزار و ۷۵۳ تن کود بوده است.

منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار مساحت و برخورداری از ۴۴ پست اسکله کانتینری و چند منظوره، ظرفیت تخلیه و بارگیری سالانه حدود ۱۴۰ میلیون تن کالا، صادرات و واردات بیش از ۵۵ درصد و۷۰ درصد ترانزیت بنادر کشور را برعهده دارد.

این بندر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مبادی ورودی کالای اساسی کشور درحال حاضر دارای ۱۸ انبار مسقف با ظرفیت بیش از ۳۵۰ هزار تُن، ۶ پست اسکله ویژه کالای اساسی و همچنین تعداد سه پایانه نگه‌داری روغن خوراکی به ظرفیت ۳۷۰ هزار تُن است.

