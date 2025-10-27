باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل امور مالیاتی استان فارس، با اشاره به اجرای مرحله جدید قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴، اعلام کرد: بر اساس بند (غ) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، از این تاریخ صرفاً صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت‌شده در سامانه مؤدیان مبنای پذیرش اعتبار مالیاتی خواهند بود و مؤدیان باید از هم‌اکنون نسبت به آمادگی کامل برای ورود به این مرحله اقدامات لازم را انجام دهند.

حمیدرضا منتظری افزود: در راستای تسهیل حسابرسی سیستمی اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش‌افزوده در فصل‌های تابستان و پاییز، فعالان اقتصادی مکلفند اطلاعات مربوط به معاملات خارج از سامانه مؤدیان را از طریق بخش اظهارنامه پیش‌فرض در کارپوشه اختصاصی خود بارگذاری نمایند. این اطلاعات به‌صورت سیستمی در اظهارنامه درج خواهد شد.

منتظری در پایان تأکید کرد: فایل‌های نمونه فهرست معاملات جهت بارگذاری در سامانه، از طریق سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی Intamedia.ir در دسترس مؤدیان محترم قرار دارد. انتظار می‌رود فعالان اقتصادی با همکاری و دقت لازم، زمینه اجرای موفق این مرحله از قانون را فراهم سازند.

در راستای اجرای صحیح قانون پایانه‌های فروشگاهی و آگاهی مؤدیان از تکالیف قانونی، اداره کل امور مالیاتی فارس آمادگی برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه فعالان اقتصادی را اعلام می‌کند.

منبع: امور مالیاتی فارس