باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزارت جنگ آمریکا تحت دولت ترامپ با اقدام بیسابقهای مواجه شده که توجه نهادهای نظارتی و قانونگذاران را به خود جلب کرده است. بر اساس گزارشها، پنتاگون قصد دارد از کمک مالی ۱۳۰ میلیون دلاری یک اهداکننده ناشناس برای پرداخت حقوق پرسنل نظامی در دوران تعطیلی دولت استفاده کند.
شان پارنل، سخنگوی پنتاگون، در گفتوگو با سیانان تأیید کرد که این کمک با شرط اختصاص به پرداخت حقوق و مزایای نظامیان اهدا شده و تحت اختیارات قانونی مربوط به «پذیرش کمکها و هدایا» دریافت شده است. این نخستین بار در تاریخ آمریکاست که ارتش از منبعی خارج از بودجه مصوب کنگره تأمین مالی میشود.
این اقدام با واکنشهای جدی قانونگذاران از هر دو حزب روبهرو شده است. سناتور کریس کونز، عضو ارشد کمیته بودجه دفاعی سنا، هشدار داد: «استفاده از کمکهای ناشناس برای پرداخت حقوق نظامیان، شائبه خطرناکی ایجاد میکند که ممکن است نیروهای ما توسط قدرتهای خارجی تأمین مالی شوند.»
عدم شفافیت در مورد هویت و انگیزههای اهداکننده، احتمال نقض «قانون ضدکسری بودجه» که استفاده از منابع غیرمصوب را ممنوع میکند و مغایرت با مجوزهای معمول پنتاگون برای پذیرش هدایا که عمدتاً به اهداف خاصی محدود میشود از نگرانیهای مطرح شده است.
این موضوع در حالی مطرح میشود که دموکراتها پیشتر دولت ترامپ را به سوءاستفاده از تعطیلی دولت برای اخراج کارکنان فدرال متهم کرده بودند.
منبع: کالکالیست