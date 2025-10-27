امروز جمعی از مسئولان با حضور در بیمارستان رازی رشت از پرستاران پرتلاش و فداکار این مرکز درمانی با اهداء گل تجلیل کردند.‌

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ به مناسبت میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، مراسم گرامیداشتی امروز با حضور اسماعیل میرغضنفری فرماندار شهرستان رشت و دکتر آشوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بیمارستان رازی رشت برگزار شد.

فرماندار شهرستان رشت در این مراسم با گرامیداشت روز پرستار، گفت: فداکاری پرستاران در روزهای تلخ کرونا، نه‌تنها یک وظیفه حرفه‌ای، بلکه جلوه‌ای از ایمان، عشق و ازخودگذشتگی بود که باید در حافظه تاریخی این سرزمین ثبت شود.

میرغضنفری با بیان اینکه پرستاری از مقدس‌ترین مشاغل انسانی است، اظهار کرد: پرستاران در خط مقدم نظام سلامت ایستاده‌اند و در سخت‌ترین شرایط، با لبخند و صبوری، آرامش را به بیماران هدیه می‌دهند. دوران کرونا نشان داد که سلامت جامعه بدون تعهد و فداکاری این قشر امکان‌پذیر نیست.

وی در ادامه خواستار توجه بیشتر به معیشت و منزلت پرستاران شد و افزود: هرچند از نظر مادی شاید نتوانیم پاسخگوی همه زحمات این قشر شریف باشیم، اما باید با تصمیمات مدیریتی و نگاه حمایتی، زمینه ارتقای جایگاه شغلی و رفاهی پرستاران را فراهم کنیم. آینده نظام سلامت در گرو حفظ انگیزه و رضایت پرستاران است.