محققان معتقدند که حنا می‌تواند برای درمان سیروز کبدی مفید باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- گیاه حنا در درجه اول به عنوان منبع رنگی شناخته می‌شود که برای تغییر رنگ پوست و لباس استفاده می‌شود. اکنون، محققان کاربرد دیگری برای رنگ‌های استخراج شده از این گیاه پیدا کرده‌اند که برای درمان بیماری کبد استفاده می شود.

به گفته تیمی از دانشگاه متروپولیتن اوساکا، این رنگ‌ها می‌توانند سیروز را درمان کنند، بیماری‌ای که باعث تجمع بافت اسکار فیبری اضافی در کبد در نتیجه آسیب مزمن کبدی ناشی از انتخاب‌های سبک زندگی مانند نوشیدن بیش از حد الکل می‌شود.

بیماران مبتلا به سیروز با افزایش خطر ابتلا به سیروز، نارسایی کبد و سرطان مواجه هستند. اگرچه ۳-۴٪ از جمعیت به نوع پیشرفته این بیماری مبتلا می‌شوند، اما گزینه‌های درمانی همچنان محدود هستند.

یکی از درمان‌های بالقوه برای این بیماری شامل سلول‌های ستاره‌ای کبد (HSC) است. این سلول‌ها معمولاً هموستاز را در کبد حفظ می‌کنند، اما وقتی تعداد زیادی از آنها فعال می‌شوند، همانطور که در طول آسیب کبدی رخ می‌دهد، بافت فیبری و کلاژن بیش از حد تولید می‌کنند و عملکرد طبیعی کبد را مختل می‌کنند.

یک تیم تحقیقاتی به رهبری استادیار تسوتومو ماتسوبارا و دکتر آتسوکو دایکوکو از دانشکده پزشکی دانشگاه متروپولیتن اوساکا، یک سیستم غربالگری شیمیایی برای شناسایی موادی که مستقیماً بر روی سلول‌های ستاره‌ای فعال کبد عمل می‌کنند، توسعه دادند. با استفاده از این سیستم، آنها لاوسون، یک جزء شیمیایی استخراج شده از گیاه حنا (Lawsonia inermis)، را به عنوان یک مهارکننده بالقوه فعال‌سازی سلول‌های ستاره‌ای کبد شناسایی کردند.

هنگامی که محققان لاوسون را به موش‌ها تجویز کردند، موش‌های تحت درمان کاهش نشانگر‌های فیبروز کبدی مانند YAP، αSMA و COL۱A را نشان دادند.

آنها همچنین افزایش سطح سیتوگلوبین، نشانگر مرتبط با عملکرد آنتی‌اکسیدانی، را در سلول‌های ستاره‌ای کبد مشاهده کردند که نشان می‌دهد این سلول‌ها به حالت خفته و غیر فیبروتیک بازمی‌گردند.

پروفسور ماتسوبارا معتقد است که با ایجاد دارو‌هایی بر اساس لاوسون، می‌توانند اولین درمانی را ایجاد کنند که فیبروز را کنترل و حتی بهبود می‌بخشد.

ماتسوبارا گفت: «ما در حال حاضر در حال توسعه یک سیستم دارورسانی هستیم که قادر به رساندن دارو به سلول‌های ستاره‌ای فعال کبد است و امیدواریم در نهایت آن را در دسترس بیماران مبتلا به فیبروز کبدی قرار دهیم.

با کنترل فعالیت فیبروبلاست‌ها، از جمله سلول‌های ستاره‌ای کبد، ممکن است بتوانیم اثرات فیبروز را محدود یا حتی معکوس کنیم.»

این مطالعه در مجله Biomedicine & Pharmacotherapy منتشر شده است.

منبع: Eurekalert

برچسب ها: حنا ، خواص حنا ، سیروز ، سیروز کبد
خبرهای مرتبط
سیروز کبد؛ بیماری خاموشی که جان افراد را تهدید می‌کند
درمان کبد چرب با ساخت یک داروی جدید
با ۱۷ خاصیت عجیب "حنا" آشنا شوید
خواص حنا برای مو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
راز دنباله‌دار فراری: آیا توسط خورشید نابود شد یا زنده مانده است؟
قابلیت جدید اینستاگرام برای بازگشت به Reels‌های مشاهده شده
راهنمای جامع تمیز کردن گوشی‌های هوشمند
حنا: سلاحی امیدوارکننده علیه یک بیماری جدی
خوراکی‌هایی که باروری مردان را تقویت می‌کنند
انقلاب صنعتی چهارم؛ ضرورتی استراتژیک برای حفظ جایگاه ایران در جهان آینده
مرور خواص روغن سیر بر استخوان و مفاصل + فیلم
ایران در صنعت داروسازی منطقه‌ای، جایگاه قدرتمند و پیشرفته‌ای دارد
مقابله با آسیب‌های اجتماعی با رویکرد علمی امکان‌پذیر است
لزوم داشتن آگاهی‌های اولیه در برابر بروز تشنج برای اطرافیان + فیلم
آخرین اخبار
لزوم داشتن آگاهی‌های اولیه در برابر بروز تشنج برای اطرافیان + فیلم
انقلاب صنعتی چهارم؛ ضرورتی استراتژیک برای حفظ جایگاه ایران در جهان آینده
مرور خواص روغن سیر بر استخوان و مفاصل + فیلم
اسرار «باران خورشیدی» مرموز در فضا مشخص شد
دانش‌آموزان امروز، فناوران فردا؛ برنامه هدفمند منطقه بین‌المللی برای آینده‌سازان کشور
قابلیت جدید اینستاگرام برای بازگشت به Reels‌های مشاهده شده
ایران در صنعت داروسازی منطقه‌ای، جایگاه قدرتمند و پیشرفته‌ای دارد
راهنمای جامع تمیز کردن گوشی‌های هوشمند
حنا: سلاحی امیدوارکننده علیه یک بیماری جدی
خوراکی‌هایی که باروری مردان را تقویت می‌کنند
مقابله با آسیب‌های اجتماعی با رویکرد علمی امکان‌پذیر است
راز دنباله‌دار فراری: آیا توسط خورشید نابود شد یا زنده مانده است؟
ضرورت تصویب رشته دکترای حرفه‌ای کاردرمانگرها/ معوقات بیمه‌ای از مشکلات جدی کاردرمانگر‌ها است
رقابت ۱۲۰۰ نخبه فناور و شناسایی استعدادهای بین‌المللی در دومین المپیک فناوری پردیس
وزیر ارتباطات: نتایج اتصال به فیبرنوری به مردم گزارش داده می‌شود
لزوم مقابله مؤثر با پشه آئدس و پیشگیری از طغیان تب دنگی
اعلام نتایج نهایی پذیرش دانشجو - معلم از استعدادهای برتر ملی در دانشگاه فرهنگیان
عضویت سازمان نظام پزشکی ایران در انجمن پزشکی جهانی
آغاز دومین دوره المپیک فناوری ۲۰۲۵ با حضور نخبگان از ۱۶ کشور در پارک فناوری پردیس
نتایج آزمون زبان دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد
ورود وزیر بهداشت به ریاض برای شرکت در نمایشگاه جهانی سلامت
برگزاری نخستین المپیاد جهانی نانو در ایران/ تحریم رژیم صهیونیستی از سوی ایران در المپیاد جهانی ترکیبیات
ماه در تربیع اول، فرصت رصد حلقه‌های زحل و اوج درخشش دنباله‌دار لمون
گرسنگی طولانی‌مدت؛ میان‌بُری ناسالم برای کاهش وزن
تولید گچ نانویی بومی ضدآب و امکان مشاهده پوست با یک‌دهم قیمت نمونه‌های خارجی
افزایش ظرفیت پرستاری مسئله کمبود پرستار را حل نمی‌کند
برنامه ملی «ایران دیجیتال» با بیش از یک میلیون دانش‌آموز؛ نهادینه‌سازی فرهنگ فناوری و نوآوری در مدارس