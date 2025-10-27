همزمان با فرارسیدن میلاد حضرت زینب کبری (س)، رزمایش گسترده‌ای با محوریت مواسات و همدلی در استان قم برگزار شد که طی آن هزاران بسته معیشتی میان خانواده‌های نیازمند، به‌ویژه بانوان سرپرست خانوار، توزیع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی _به مناسبت میلاد حضرت زینب (س)، رزمایش مردمی همدلی و مواسات با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره)، مسجد مقدس جمکران، جمعیت جهادی «موج الحسین» و خیرین استان قم برگزار شد. در این اقدام خیرخواهانه، ۳۱۳۳ بسته معیشتی به ارزش تقریبی دو میلیون تومان، شامل اقلام ضروری مانند برنج، روغن و حبوبات، میان خانواده‌های کم‌برخوردار و بانوان سرپرست خانوار توزیع شد.

جعفر صباغیان، قائم‌مقام کمیته امداد کشور، این رزمایش را تجلی عملی توصیه‌های مقام معظم رهبری در زمینه کمک‌رسانی مردمی دانست.

همزمان، پایگاه جهادی موج الحسین مرحله شصت‌وهفتم همایش کمک‌های مؤمنانه را با توزیع ۳۵۰ بسته به ارزش یک و نیم میلیارد تومان اجرا کرد.

 حاج علی حاجی‌زاده، مسئول این قرارگاه، از ارائه کمک‌های ویژه مانند گوشت شتر و گوسفند به خانواده‌های خاص خبر داد و افزود: از میان چهار هزار خانواده شناسایی‌شده، یک هزار خانوار کم‌درآمد اما آبرومند برای دریافت کمک انتخاب شده‌اند.

او همچنین از فعالیت‌های فرامرزی این مجموعه در همکاری با گروه‌های مقاومت لبنان و عراق برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و بازسازی اماکن مقدس سخن گفت.

 

