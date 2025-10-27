باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- بعد از چندین ماه جنجال در شرکت هواپیمایی آسمان و مشاهده‌ی تأخیرات گسترده و شکایات فراوان مسافران، از سوی دیگر زیان انباشته‌ی این شرکت با وجود در اختیار داشتن دو ناوگان هواپیمایی اکنون شاهد آن هستیم که شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا، وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری، حکم سید کوروش خلیلیان را به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره‌ی شرکت هواپیمایی آسمان ملغی کرده و کاپیتان حیدری شالی را به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان منصوب کرده است.

گفتنی است، پیش‌تر شاهد تأخیرها و لغو گسترده‌ی پروازهای شرکت هواپیمایی آسمان در مسیرهای مختلف از جمله زاهدان و اهواز بوده‌ایم؛ موضوعی که موجب ایجاد تأخیرهای زنجیره‌ای در سایر مسیرهای پروازی نیز شده بود.

با توجه به اینکه وزیر راه و شهرسازی پیش‌تر وعده داده بود شرکت‌های هواپیمایی دارای تأخیرات گسترده یا ناوگان محدود تا آبان‌ماه ادغام خواهند شد، این پرسش مطرح است که آیا این روند ادغام از شرکت هواپیمایی آسمان آغاز خواهد شد یا خیر.