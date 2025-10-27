نماینده قم در تیم ملی ورزش‌های الکترونیک ایران با درخشش در مسابقات «ای فوتبال» المپیک آسیایی جوانان، مدال برنز این رقابت‌ها را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ امیرمحمد فراهانی در مرحله گروهی با نتایجی قاطع برابر رقبای خود به میدان رفت؛ ابتدا با پیروزی ۵ بر صفر مقابل نپال، سپس ۵ بر صفر برابر تاجیکستان و ۶ بر صفر مقابل قرقیزستان، مقتدرانه به عنوان سرگروه گروه A به مرحله حذفی صعود کرد.

او پس از عبور از مراحل سخت و قرار گرفتن در میان ۸ بازیکن برتر، در دیدار رده‌بندی با غلبه بر نماینده عراق، عنوان سوم مشترک و مدال برنز المپیک آسیایی جوانان را از آن خود کرد.

همچنین محمود آزوش از قم به عنوان سرمربی تیم ملی ایران در این رقابت‌ها حضور داشت و هدایت ملی‌پوشان کشورمان را بر عهده داشت.

منبع:روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان قم

