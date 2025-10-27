نایب رئیس انجمن ارگانیک گفت: تاکنون هیچ نوع حمایت مالی از فعالان این حوزه صورت نگرفته است و تولیدکنندگان صرفاً با هدف ارتقای سلامت جامعه فعالیت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - صدرالدین نیاورانی نائب‌رئیس انجمن ارگانیک ایران در نشست خبری امروز گفت: تاکنون هیچ نوع حمایت مالی از فعالان این حوزه صورت نگرفته است و تولیدکنندگان صرفاً با هدف ارتقای سلامت جامعه فعالیت می‌کنند.

وی افزود: اکثر فعالان ارگانیک نهاده‌های کشاورزی را با قیمت بازار آزاد تهیه می‌کنند و هزینه‌های بالایی را متحمل می‌شوند.

نیاورانی ادامه داد: محصولات ارگانیک در ایران ۴ دسته اند  نخست محصولاتی که ذاتاً طبیعی هستند، مانند جنگل پسته سرخس که بدون دخالت انسانی رشد کرده، اما تحت نظارت انجمن ارگانیک گواهی اصالت دریافت کرده‌اند.دسته دوم، محصولاتی هستند که از ابتدا با هدف تولید ارگانیک کاشته می‌شوند.دسته سوم، محصولات فرآوری‌شده مانند کنسرو، کمپوت و میوه خشک است که باید در تمام مراحل تولید زیر نظر شرکت‌های بازرسی قرار گیرند.و دسته چهارم، محصولات وارداتی دارای برچسب ارگانیک بین‌المللی است که باید پس از ورود، تأییدیه انجمن ارگانیک ایران را نیز دریافت کنند.

وی تأکید کرد: از گمرک درخواست داریم آمار دقیق محصولات ارگانیک وارداتی و صادراتی را به تفکیک استان‌ها منتشر کند تا امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تری در این بخش وجود داشته باشد.

