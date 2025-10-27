شهروندخبرنگار ما به مناسبت هفته پیوند اولیا و مربیان با دانش آموزان مراسم صبحانه سلامت همراه با اولیا در دبیرستان دخترانه مولوی شهر اصفهان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت هفته پیوند اولیا و مربیان با دانش‌آموزان در دبیرستان مولوی شهرستان اصفهان، صبحانه سلامت امروز فرصتی بود تا با همدلی و همراهی، ارزش‌های سلامتی و تغذیه صحیح را مورد تأکید قرار دهیم. این رویداد نه تنها به ایجاد ارتباط نزدیک‌تر بین اولیا و معلمان کمک کرد، بلکه دانش‌آموزان نیز با آگاهی از اهمیت انتخاب‌های سالم در زندگی روزمره، گام‌های موثری به سوی آینده‌ای سرشار از سلامتی برداشته‌اند. ا
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: هستی فلاحتی - اصفهان

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: صبحانه سالم ، هفته اولیا و مربیان ، سوژه خبری
لذت صرف یک روز صبحانه سلامت همراه با اولیا در دبیرستان دخترانه مولوی اصفهان
