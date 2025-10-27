جان باختگان آتش سوزی آبیدر به عنوان «فداکاران خدمت» شناخته شدند

مدیرکل منابع طبیعی کردستان اعلام کرد: با تلاش‌ها و پیگیری‌های استاندار کردستان و تصویب کارگروه ملی فداکاران خدمت در سازمان مدیریت بحران کشور، «حمید مرادی»، «چیاکو یوسفی‌نژاد» و «خبات امینی» سه جان باخته آتش سوزی آبیدر و «اسماعیل کریمی» جنگلبان جان باخته منابع طبیعی کامیاران به عنوان «فداکاران خدمت» شناخته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد شریفی‌پور افزود: این عزیزان که در جریان آتش‌سوزی‌های اخیر استان، جان خود را در راه حفظ طبیعت کردستان از دست دادند، با پیگیری‌های استاندار کردستان و حمایت مدیران‌کل مدیریت بحران و منابع طبیعی استان، در نشست امروز کارگروه ملی فداکاران خدمت در تهران، به عنوان فداکار خدمت شناخته شده و فرآیند اداری مربوط به اجرای این عنوان آغاز شد.

وی ادامه داد: پیش‌تر، عنوان «فداکاران خدمت» برای این چهار نفر در کارگروه فداکاران خدمت استان تصویب و پرونده آنان به کارگروه کشوری سازمان مدیریت بحران کشور ارسال شده بود.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های آرش زره‌تن‌لهونی، استاندار کردستان، در پیگیری این موضوع مهم در سطح ملی اظهار داشت: استاندار کردستان پیش‌تر در نشستی با وزیر کشور، درخواست تصویب عنوان «فداکاران خدمت» برای این عزیزان را مطرح کرده بود که با قول مساعد وزیر مواجه شد.

نشست کارگروه ملی فداکاران خدمت در تهران با حضور مدیران کل بحران و منابع طبیعی کردستان

به گفته وی در جلسه امروز همچنین مقرر شد بررسی پرونده‌های مصدومان حادثه حریق آبیدر شامل آقایان «مصطفی هژبری» و «محسن حسین‌پناهی» نیز در جلسه بعدی کارگروه مورد بررسی قرار گیرد.

شریفی‌پور یادآور شد: از جمله مزایای آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون مدیریت بحران کشور می‌توان به برقراری مستمری برای خانواده‌های بازماندگان جان‌نثاران، پرداخت دیه و اعطای نشان افتخار «فداکار خدمت» اشاره کرد.

حمید مرادی، چیاکو یوسفی‌نژاد و خبات امینی، از نیروهای داوطلب و دلسوز طبیعت‌دوست، مرداد ۱۴۰۴ در جریان مهار آتش‌سوزی‌های منطقه آبیدر سنندج جان خود را از دست دادند و نام‌شان برای همیشه در قلب مردم کردستان و دوستداران طبیعت ایران جاودانه ماند در جریان این اتش سوزی آقایان «مصطفی هژبری» و «محسن حسین‌پناهی» نیز مصدوم شدند.

«اسماعیل کریمی» از جنگلبانان دلسوز و فداکار اداره منابع طبیعی کامیاران هم مردادماه سال ۱۴۰۳ حین عملیات مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها گرفتار شعله‌های آتش شد و با فدا کردن جان خود، به نماد ایثار و عشق به طبیعت در تاریخ این سرزمین بدل گشت.

برای نخستین بار است که با پیگیری استاندار کردستان و مساعدت ویژه وزیر کشور، برای جانباختگان آتش‌سوزی در استان کردستان، عنوان «فداکار خدمت» تصویب می‌شود.

