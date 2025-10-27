باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - با اعلام لغو وضعیت ویژه امنیتی در جنوب سرزمینهای اشغالی توسط وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، نخستین گام رسمی برای عادیسازی امنیتی از زمان آغاز جنگ اکتبر ۲۰۲۳ برداشته شد. این تصمیم در پی توقف حملات موشکی و پهپادی اتخاذ شده است.
گروههای مقاومت فلسطین با انتشار بیانیهای مشترک تأکید کردند که پایبندی به آتشبس منوط به التزام رژیم صهیونیستی به مفاد توافق است و در صورت نقض آن، عملیات نظامی خود را از سر خواهند گرفت. این موضعگیری نشان میدهد که اگرچه فضای امنیتی تا حدی آرام شده، اما ثبات آن کاملاً وابسته به اجرای کامل توافق آتشبس توسط طرفین است.
این تحول در حالی رخ میدهد که لغو وضعیت ویژه امنیتی پس از ۹ ماه درگیری، میتواند نقطه عطفی در روند تثبیت آتشبس فعلی محسوب شود، هرچند شکنندگی این آرامش همچنان محسوس است.
وزیر جنگ اسرائیل، اسرائیل کاتز، روز دوشنبه در بیانیهای اعلام کرد: «تصمیم گرفتهام توصیه ارتش را بپذیرم و برای اولین بار از تاریخ ۷ اکتبر، حالت ویژه در جبهه داخلی را لغو کنم.»
این تصمیم که «بازتابدهنده واقعیت امنیتی جدید در جنوب اسرائیل» توصیف شده، در شرایطی اتخاذ شده که آتشبس آغاز شده از ۱۰ اکتبر، کماکان به طور گسترده برقرار باقی مانده است.
