اسرائیل برای اولین بار از زمان حملات اکتبر ۲۰۲۳ حماس، حالت فوق‌العاده در مناطق مجاور نوار غزه را لغو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند -  با اعلام لغو وضعیت ویژه امنیتی در جنوب سرزمین‌های اشغالی توسط وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، نخستین گام رسمی برای عادی‌سازی امنیتی از زمان آغاز جنگ اکتبر ۲۰۲۳ برداشته شد. این تصمیم در پی توقف حملات موشکی و پهپادی اتخاذ شده است.

گروه‌های مقاومت فلسطین با انتشار بیانیه‌ای مشترک تأکید کردند که پایبندی به آتش‌بس منوط به التزام رژیم صهیونیستی به مفاد توافق است و در صورت نقض آن، عملیات نظامی خود را از سر خواهند گرفت. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که اگرچه فضای امنیتی تا حدی آرام شده، اما ثبات آن کاملاً وابسته به اجرای کامل توافق آتش‌بس توسط طرفین است.

این تحول در حالی رخ می‌دهد که لغو وضعیت ویژه امنیتی پس از ۹ ماه درگیری، می‌تواند نقطه عطفی در روند تثبیت آتش‌بس فعلی محسوب شود، هرچند شکنندگی این آرامش همچنان محسوس است.

وزیر جنگ اسرائیل، اسرائیل کاتز، روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تصمیم گرفته‌ام توصیه ارتش را بپذیرم و برای اولین بار از تاریخ ۷ اکتبر، حالت ویژه در جبهه داخلی را لغو کنم.»

این تصمیم که «بازتاب‌دهنده واقعیت امنیتی جدید در جنوب اسرائیل» توصیف شده، در شرایطی اتخاذ شده که آتش‌بس آغاز شده از ۱۰ اکتبر، کماکان به طور گسترده برقرار باقی مانده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: آتش بس در غزه ، جنگ غزه
خبرهای مرتبط
رژیم صهیونیستی: حضور نیرو‌های ترکیه در غزه را نخواهیم پذیرفت
طرح جدید برای غزه: حکمرانی تکنوکرات‌ها و بازگشت به سازمان آزادی‌بخش
توافق حماس و تشکیلات خودگردان بر سر دولت تکنوکرات در غزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شکنندگی آتش‌بس و آزمون نهایی میراث ترامپ
مأموریت خودکفایی چین: برتری تکنولوژیک به بهای رفاه مردم
۴۰ میلیون آمریکایی در معرض خطر قطع کمک‌های غذایی
پشتیبانی از غزه یک اقدام درست بود / امام خامنه‌ای به صورت همه جانبه از مقاومت پشتیبانی کرد
ادعای سناتور آمریکایی: روزهای رئیس جمهور ونزوئلا به شماره افتاده است
هریس و نیوسام؛ دو رقیب احتمالی از کالیفرنیا در انتخابات ۲۰۲۸
از شکستن دنده‌ها تا بریدن انگشت؛ شکنجه اسرای فلسطینی در اسرائیل
حماس خلع سلاح نخواهد شد؛ ارزیابی امنیتی اسرائیل فاش شد
دادگاه ترکیه حکم دیگری علیه شهردار زندانی استانبول صادر کرد
عقب‌نشینی پ. ک. ک از ترکیه؛ گامی به سوی انحلال در منطقه
آخرین اخبار
لغو حالت فوق‌العاده در مناطق مجاور نوار غزه پس از دو سال
تحریم علمی علیه رژیم صهیونیستی؛ دانشگاه‌های اسرائیل به دنبال شرکای آسیایی
طرح جدید برای غزه: حکمرانی تکنوکرات‌ها و بازگشت به سازمان آزادی‌بخش
جنجال بر سر تأمین حقوق نظامیان آمریکا با کمک مالی ناشناس
توافق حماس و تشکیلات خودگردان بر سر دولت تکنوکرات در غزه
رژیم صهیونیستی: حضور نیرو‌های ترکیه در غزه را نخواهیم پذیرفت
زلنسکی از کار بر روی طرح آتش‌بس در ده روز آینده خبر داد
حماس: جدایی غزه از کرانه باختری را نمی‌پذیریم
از شکستن دنده‌ها تا بریدن انگشت؛ شکنجه اسرای فلسطینی در اسرائیل
۸ شهید در حملات اسرائیل به غزه در ۴۸ ساعت گذشته
پوتین با وزیر خارجه کره شمالی در مسکو دیدار می‌کند
نخست وزیر انگلیس با اردوغان در مورد فروش ۴۰ جنگنده یوروفایتر گفت‌و‌گو می‌کند
کرملین: آزمایش موشک جدید باعث تنش با آمریکا نمی‌شود
وزیر امور خارجه چین خواستار پایان جنگ تجاری شد
پکن: بالگرد و جنگنده آمریکایی در جریان رزمایش نظامی سقوط کردند
پشت پرده توافق سری آمریکا و اسرائیل برای پنهان‌کاری هسته‌ای
روبیو: حمله اسرائیل به غزه آتش‌بس را نقض نکرده است!
ترامپ وارد ژاپن شد
حماس خلع سلاح نخواهد شد؛ ارزیابی امنیتی اسرائیل فاش شد
پهپاد اسرائیلی غیرنظامیان را در خان یونس هدف گرفت
دادگاه ترکیه حکم دیگری علیه شهردار زندانی استانبول صادر کرد
همه گروه‌های فلسطینی با ادامه نسل‌کشی و قیمومیت مخالفند
ادعای سناتور آمریکایی: روزهای رئیس جمهور ونزوئلا به شماره افتاده است
ترامپ آزمایش موشک هسته‌ای روسیه را نامناسب خواند
هریس و نیوسام؛ دو رقیب احتمالی از کالیفرنیا در انتخابات ۲۰۲۸
۴۰ میلیون آمریکایی در معرض خطر قطع کمک‌های غذایی
عقب‌نشینی پ. ک. ک از ترکیه؛ گامی به سوی انحلال در منطقه
اختلال و تاخیر در بیش از ۸۰۰۰ پرواز در آمریکا به دلیل تعطیلی دولت
رسانه‌های کره شمالی تقویت نظامی ژاپن را محکوم کردند
حزب خاویر میلی در انتخابات میان‌دوره‌ای آرژانتین پیروز شد