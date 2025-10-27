دو سال پس از جنگ غزه، موجی از مهاجرت معکوس، فرار سرمایه و خروج نخبگان، رؤیای «سرزمین موعود» را به کابوسی جمعیتی برای اسرائیل بدل کرده است.

تحلیل‌گران اسرائیلی معتقدند افزایش بی‌سابقه مهاجرت، انعکاس بحرانی عمیق‌تر از شکست نظامی است. جنگ طولانی در غزه نه تنها نتوانست اهداف اعلام‌شده تل‌آویو برای نابودی مقاومت را محقق کند، بلکه با انزوای بین‌المللی رژیم، فروپاشی اعتماد عمومی و رکود اقتصادی همراه شد.

نتیجه این جنگ، فرسودگی روحی و از دست رفتن انگیزه در جامعه‌ای است که دیگر آینده‌ای برای خود متصور نیست.

در گزارش کمیته مهاجرت کنست آمده است که اسرائیل در آستانه «سونامی جمعیتی» قرار دارد. جنگ ویرانگر، ناامنی داخلی، بحران سیاسی، هزینه سنگین زندگی و سقوط احساس ثبات، میلیون‌ها صهیونیست را در وضعیتی از اضطراب و بی‌اعتمادی فرو برده است.

بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه طبقه متوسط و جوانان تحصیل‌کرده، اکنون در حال برنامه‌ریزی برای خروج دائم از سرزمین‌های اشغالی هستند.

اقتصاد اسرائیل نیز با تبعات مستقیم این وضعیت دست و پنجه نرم می‌کند. با کاهش اطمینان سرمایه‌گذاران و فرار نیروهای متخصص، رشد اقتصادی به پایین‌ترین سطح خود طی دو دهه اخیر رسیده است.

کمیته نوآوری اسرائیل هشدار داده که خروج مهندسان، پزشکان و فعالان فناوری پیشرفته، «ضربه‌ای جبران‌ناپذیر» به توان رقابتی اقتصاد وارد کرده است.