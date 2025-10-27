باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

«فیلستان» قلب تپنده تولید گل و گیاه کشور + فیلم

منطقه «فیلستان» پاکدشت پیشتاز تولید گل و گیاه در کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - روستای فیلستان در استان تهران، علاوه بر دستیابی به جایگاه برجسته در تولید گل‌های زینتی و گیاهان گلخانه‌ای، در حوزه‌های دیگر نیز توسعه و پیشرفت چشمگیری داشته است.

مطالب مرتبط
«فیلستان» قلب تپنده تولید گل و گیاه کشور + فیلم
young journalists club

 انرژی هر فرد می‌تواند بر پرورش گل و گیاه تاثیر بگذارد + فیلم

«فیلستان» قلب تپنده تولید گل و گیاه کشور + فیلم
young journalists club

برگزاری یازدهمین جشنواره لاله‌های کرج + فیلم

«فیلستان» قلب تپنده تولید گل و گیاه کشور + فیلم
young journalists club

گیاهان پر آب و کم آب رو بشناسید + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
علائمی که نشان از وجود سنگ کیسه صفرا در بدن است + فیلم
۱۰۴۵

علائمی که نشان از وجود سنگ کیسه صفرا در بدن است + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۴
لحظه دیدنی فوران آتشفشان تال + فیلم
۹۰۵

لحظه دیدنی فوران آتشفشان تال + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۴
مجلس پیگیر اجرایی شدن قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است + فیلم
۸۹۱

مجلس پیگیر اجرایی شدن قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۴
تشییع پیکر مادر شهیدان دیدار در جنت شهر داراب + فیلم
۶۵۹

تشییع پیکر مادر شهیدان دیدار در جنت شهر داراب + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۴
جشنواره تاک و افلاک + فیلم
۶۴۹

جشنواره تاک و افلاک + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.