«سید عباس صالحی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه (۵ آبان) در سفری دو روزه باهدف شرکت در چند رویداد فرهنگی و هنری وارد سنندج شد و مورد استقبال استاندار کردستان و سایر مسئولین استانی قرارگرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - صالحی در نخستین روز از سفر دو روزه خود به استان کردستان، ضمن دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار کردستان، در آیین اختتامیه چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن شرکت خواهد کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه سفر خود به کردستان، از پروژه تالار مرکزی سنندج و آکادمی هنر دکتر قطب‌الدین صادقی بازدید خواهد کرد.

حضور در جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان نیز بخش دیگری از برنامه‌های دکتر صالحی در این سفر است.

وی در ادامه سفر به کردستان با خانواده شهید سرمد سجادی و شهید نوزاد ۹ ماهه جنگ ۱۲ روزه در شهرستان مریوان دیدار خواهد کرد.

همچنین دیدار و تکریم استاد «عثمان خالدی کمینه‌ای» ملقب به عثمان هورامی، از هنرمندان عرصه موسیقی محلی کردستان، از دیگر برنامه‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان مریوان است.

برچسب ها: کردستان ، وزیر فرهنگ و ارشاد ، سفر
صیانت از قانون تپه‌ها و بافت تاریخی، شفافیت و روانسازی ساخت و سازها محور توسعه شهری کردستان است
شناسایی ۵۱۴ تخلف ساخت و ساز غیر مجاز در سنندج
تسریع در اجرای مولدسازی، ضرورتی برای افزایش بهره‌وری و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در کردستان
تبادل نظر
