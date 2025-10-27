کلمه خوشبختی، تعاریف و تفاسیر مختلفی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خوشبختی، تعاریف و تفاسیر مختلفی دارد اما این کلمه دارای فلسفه‌ای مهم است که باید به آن توجه کرد. در همین رابطه نادیا مفتونی، پژوهشگر فلسفه در برنامه سیمای خانواده توضیحاتی را ارائه کرد که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: روانشناسی خانواده ، مشاور خانواده ، گفتار درمانی
خبرهای مرتبط
آیا نسل Z می‌تواند از شر آیفون‌هایش خلاص شود؟
معاون امور جوانان وزارت ورزش مطرح کرد؛
الگوسازی خانواده‌های موفق ورزشی؛ گامی مهم برای تحقق توسعه پایدار
رد شدن پرورش کودک مطیع در علم روانشناسی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عامل شهادت مأمور کلانتری دستگیر شد
مرگ مرموز زن میانسال در اتاقک سونا
هشدار پلیس فتا درباره آگهی‌های جعلی استخدامی
پرداخت ماهانه ۴.۴ میلیون تومان به خانواده‌های دارای چندقلو
کلاهبرداری تحت عنوان سرمایه گذاری طلا
مستمری بگیرانِ بازمانده تا ۱۵ آبان نسبت به تکمیل تعهدنامه اقدام کنند
رئیس قوه قضائیه: بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود
بررسی وضعیت ترافیک صبحگاهی تهران
توقیف ۸۳۹ موتور و خودروی «پلاک مخدوش» در غرب استان تهران
بازدید از باغ وحش ارم ۱۳ آبان رایگان است
آخرین اخبار
خوشبختی واقعی چیست و چگونه به دست می‌آید؟ + فیلم
امنیت کشور مرهون جان‌فشانی مرزبانان است
۱۰ هزار اثر هنری از افراد دارای معلولیت در نمایشگاه همام
۴۶ شهرداری استان تهران پای کار مدرسه سازی آمده‌اند
کارگروه ویژه رسیدگی به مطالبات پرستاران تشکیل شد
معلولان استعدادیابی ورزشی می‌شوند
مستمری بگیرانِ بازمانده تا ۱۵ آبان نسبت به تکمیل تعهدنامه اقدام کنند
توقیف ۸۳۹ موتور و خودروی «پلاک مخدوش» در غرب استان تهران
اطلاعیه تکمیل ظرفیت دومین آزمون استخدامی خاص فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر
حمایت پرستاران نیکوکار از ۳۰ هزار فرزند یتیم در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین
بازدید رئیس مجلس از چهارمین جشنواره بین‌المللی همام
نارضایتی شهروندان از وضعیت جمع‌آوری زباله در تهران/ شهرداری وعده مبارزه با مافیای پسماند را داد
جشنواره همام؛ پلی میان دیده‌نشدن و درخشش هنرمندان دارای معلولیت
ارائه بیش از ۳۳۰۰ خدمت امدادی در حوادث مهرماه
هلال احمر در کنار جامعه اوتیسم/ سن تشخیص اوتیسم در دختران بالاتر از پسران
بازدید از باغ وحش ارم ۱۳ آبان رایگان است
کلاهبرداری تحت عنوان سرمایه گذاری طلا
رئیس قوه قضائیه: بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود
چرا کارخانه جدید بازیافت نخاله‌های ساختمانی آبعلی هنوز به بهره‌برداری نرسیده است؟
اجرای فاز دوم بزرگراه شهید شوشتری همچنان در گروی توافق با سازمان محیط زیست
انصاری: بدون محیط زیست سالم، هیچ صلحی پایدار نیست
خدمات‌رسانی بیش از ۱۵ هزار پرستار در مراکز درمانی تامین اجتماعی
عامل شهادت مأمور کلانتری دستگیر شد
پرداخت ماهانه ۴.۴ میلیون تومان به خانواده‌های دارای چندقلو
۴۸ میلیون تخلف رانندگی به پلیس فراجا ارسال شده است
۲۲۰ میلیارد تومان مشارکت خیرین برای تحصیل دانش‌آموزان تحت پوشش بهزیستی
ممنوعیت تردد موتور سیکلت‌های سنگین در تهران
جزئیات سفر شهردار تهران به چین / ۱۱۰ اتوبوس برقی جدید وارد تهران می‌شود
«فستیوال ملی جوانان»؛ نمایش شور و اراده نسل آینده ایران
بررسی وضعیت ترافیک صبحگاهی تهران