پیام شما شهروندان عزیز در مورد مشکلات استخدامی فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر در دستگاه های اجرایی، توسط خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد.

شما شهروندان عزیز در مورد مشکلات استخدامی فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر در دستگاه‌های اجرایی، پیام‌هایی برای سرویس شهروندخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ارسال کردید، که پس از بررسی برای پیگیری به سرویس اجتماعی ارجاع داده شد.

دغدغه روز/

درخواست فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۷۰ درصد برای تسریع در استخدام دستگاه‌های اجرایی

نتیجه پیگیری خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در مورد مشکلات استخدامی فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر در دستگاه‌های اجرایی، در لینک زیر مشاهده کنید.

اطلاعیه تکمیل ظرفیت دومین آزمون استخدامی خاص فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر

اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران در اطلاعیه‌ای از تکمیل ظرفیت دومین آزمون استخدامی خاص فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر در بازه زمانی ۳۰ مهر تا ۱۰ آبان ۱۴۰۴ خبر داد.

 

