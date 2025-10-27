دشمنان با ماهیت اسلامی ایرانی مخالف هستند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -سرهنگ الیاس گل‌محمدزاده جانشین فرمانده سپاه عاشوراگفت: همان‌گونه که صدام را تحریک کرده بودند تا علیه انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حمله کند، الان هم نتانیاهو را تحریک کردند تا علیه کشورمان جنگ راه بیندازد و این یک توهمی بیش نیست.

وی با اشاره به این‌که هدف و آرزوی دشمن تجزیه ایران اسلامی است، گفت: نقش و هدایت فرماندهی و رهبری حضرت امام خمینی (ره) در دوران دفاع مقدس و مقام معظم رهبری در طول بیش از چهار دهه و جنگ ۱۲ روزه را نمی‌توان کتمان کرد، اگر رهبری ایشان نبود شاید شرایط آن‌طور که باید و شاید مطلوب نمی‌شد.

جانشین فرمانده سپاه عاشورا اضافه کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یکی از نظام‌های مردمی می‌باشد و مردم پشتوانه اصلی این نظام هستند. همین مردم غیرتمند همانگونه که هشت سال دفاع مقدس را مدیریت کردند در این جنگ ۱۲ روزه نیز با وحدت و همدلی پشتیبان نظام و انقلاب بودند.

گل‌محمدزاده بابیان اینکه در حال حاضر جریان‌های مخالف علیه نظام جمهوری اسلامی ایران صف‌آرایی کرده‌اند، یادآور شد: نباید بگذاریم وحدت بین مردم و نظام خدشه دار شود، چراکه هدف دشمنان اختلاف‌افکنی بین مردم و نظام است تا بتواند با نفوذ و رخنه کشور را به بیراهه بکشاند و اهداف خود را تحقق بخشد، اما حمایت و همدلی مردم این توطئه‌ها را خنثی کرده است.

وی، جهاد تبیین ترکیبی در مقابل تهدیدات دشمن در عرصه‌های مختلف را بسیار مؤثر دانست و گفت: در حال حاضر باید بر روی امید آفرینی به جهت خنثی‌سازی تهدیدات رسانه‌ای دشمنان تمرکز کنیم، قبول می‌کنیم که مشکلاتی داریم ولی عملکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انکار نشدنی است.

جانشین فرمانده سپاه عاشورا با تاکید بر این‌که خدمت به مردم یکی از نکات امیدآفرین است که فرماندهان سپاه به آن باید توجه داشته باشند، خاطرنشان کرد: سرهنگ سیفی در طول خدمت خود عملکرد عالی و قابل قبولی دارد، از سرهنگ فرهادی فرمانده جدید سپاه ناحیه اهر نیز انتظار داریم تا با این روحیه به مردم خدمت کند.

حجت‌الاسلام جلیل جلیلی امام جمعه اهر نیز در این مراسم، جایگاه سپاه را در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ویژه عنوان کرد و افزود: سپاه پاسداران یکی از مهم‌ترین و ویژه‌ترین نهاد‌های مقدسی که بعد از انقلاب تاسیس شده تا از نظام و انقلاب اسلامی در برابر دشمنان قسم‌خورده دفاع کند.

وی با اشاره به این‌که سپاه یکی از ولایتمدارترین سازمان‌های حاکمیت دینی است، گفت: پاسداران سپاه در عمل به منویات مقام معظم رهبری در حرکت هستند، این حرکت‌ها از عمل به وظیفه دینی، انسانی و اخلاقی بوده و مایه دلگرمی عمومی مردم هستند.

وی تصریح کرد: سپاهیان سپاه پاسداران در عرصه جهاد فرهنگی، جهاد نظامی، جهاد سازندگی و برای خدمت رسانی به مردم در وسط میدان هستند.

امام جمعه اهر اضافه کرد: در عرصه بین المللی، خدمات سپاه قدس برای خاورمیانه انکار نشدنی است و این نشان از باورمندی بر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و حرکت در مسیر خدمت به خلق در راه خداست.

جلیلی با تاکید بر این‌که خدمت در لباس مقدس بسیج و سپاه افتخاری برای پاسداران و بسیجیان است، خاطرنشان کرد: سپاه و بسیج چه در حوزه نظامی و چه در خدمات‌رسانی به مردم باید به امید آفرینی توجه کند، امیدآفرینی در برابر تبلیغات رسانه‌ای دشمنان که مدام بر طبل یاس و ناامیدی می‌کوبند بسیار ضروری است.

در این مراسم سرهنگ توکل فرهادی به عنوان فرمانده جدید سپاه ناحیه اهر معرفی و از خدمات ۴ ساله سرهنگ حسن سیفی فرمانده سابق سپاه ناحیه اهر تکریم شد.