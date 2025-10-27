باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -علیرضا اکبر پور مدیر آموزش و پرورش اهر گفت:پدافند غیرعامل یکی از مؤلفه‌های اصلی تأمین امنیت پایدار است و امنیت نیز زیربنای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه محسوب می‌شود. هر کشوری که بتواند اصول پدافند غیرعامل را به درستی پیاده‌سازی کند، در زمان بحران‌ها و حوادث، کمترین آسیب را متحمل خواهد شد.

وی با اشاره به نقش آموزش و پرورش در فرهنگ‌سازی این حوزه گفت:پدافند غیرعامل باید از سنین پایین و از محیط مدرسه آغاز شود. دانش‌آموزان آینده‌سازان کشور هستند و آگاهی آنها از این مفاهیم، می‌تواند در زمان وقوع بحران‌ها بسیار مؤثر باشد. آموزش و تمرین اصول پدافند غیرعامل ساده، کم‌هزینه و در عین حال بسیار مؤثر است.